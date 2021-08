Le 23 juillet dernier, le maire de Windsor, Drew Dilkens, a annoncé l’achèvement des travaux d’un projet de 2 millions $ pour rebâtir un segment de route populaire sur le chemin Matchette. Ce projet a permis d’ajouter un sentier à usages multiples et un passage piétonnier pour améliorer la sécurité routière et créer de meilleures conditions pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs du transport public à l’ouest de la municipalité.

La nouvelle piste cyclable longe le côté Est du chemin Matchette, à partir de l’avenue Chappell jusqu’à l’autoroute E.C. Row. La piste est séparée de la route par une zone de sécurité d’un mètre qui, dans certaines zones, prend la forme d’une bande rugueuse ondulée pour avertir les automobilistes lorsqu’ils s’approchent trop près de l’espace réservé aux cyclistes.

« Depuis cinq ans, le circuit cyclable de Windsor s’est agrandi de 40 km, confirme Drew Dilkens. Aujourd’hui, nous présentons la récente addition d’un sentier à usages multiples sur le chemin Matchette, créant ainsi un lien essentiel au complexe Ojibway Prairie à partir des parcs Malden et Mic Mac. »

La nouvelle piste cyclable fait partie d’un plus grand projet d’étendre le réseau de transport routier de Windsor. La phase 2 devrait débuter dans les prochains mois et allongera le sentier à usages multiples sur le chemin Matchette à partir de l’autoroute E.C. Row jusqu’à la rue Broadway. D’ici 2024, le sentier devrait fournir une voie d’accès essentielle pour les cyclistes et les piétons à partir du nouveau Pont international Gordie-Howe jusqu’à la promenade Herb Gray.

En plus de créer le nouveau sentier, le projet de construction du chemin Matchette ajoute un passage piétonnier en face du John McGivney Children’s Centre pour permettre aux enfants, employés et résidents de traverser en toute sécurité entre les parcs Malden et Mic Mac.

Le chemin Matchette, dont la circulation routière est d’environ 8000 véhicules par jour, a aussi été refait en utilisant un processus d’ingénierie économique et respectueux de l’environnement qui s’appelle la valorisation intégrale. Ce procédé recycle les matériaux du chemin en asphalte existant, économisant du coup quelque 2 millions $ aux contribuables.

« Le conseil municipal s’est donné comme mission de faire de Windsor un leader du transport actif en priorisant des investissements dans des projets qui rendent plus facile pour les résidents de marcher, pédaler et accéder au transport public pour se promener dans la ville. « Les résidents de Windsor ont maintenant accès à près de 160 kilomètres de sentiers à usages multiples et à quelque 100 kilomètres de pistes cyclables. Nous en sommes très fiers », conclut Drew Dilkens.

PHOTO (crédit : Drew Dilkens) – Le maire aux côtés du sentier à usages multiples