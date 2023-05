L’accès à la nature joue un rôle unique dans les vies de la population canadienne. De nouveaux parcs urbains qui sont facilement accessibles offrent des espaces urbains verts et des ressources culturelles qui sont doublement importants pour lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité.

Récemment, le député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, a annoncé plusieurs jalons importants en vue du projet d’un nouveau parc urbain national à Windsor. Le parc urbain national de Windsor franchit une importante étape avec l’achèvement du transfert très attendu des terres d’Ojibway Shores de Transports Canada à Parcs Canada.

« Aujourd’hui, nous protégeons Ojibway Shores pour toujours et faisons un pas historique géant vers un parc urbain national Ojibway. C’est une journée qui unit notre communauté et pour laquelle nous avons lutté pendant des décennies. Alors que nous préserverons le dernier morceau de rivage non aménagé sur la rivière Détroit dans notre région et terminerons officiellement la première phase du processus de Parcs Canada, nous voyons le parc national urbain Ojibway devenir réalité », déclare le député Kusmierczyk.

Le terrain Ojibway Shores a une valeur écologique importante. Il comprend la seule rive non aménagée restante de la rivière Detroit dans la région de Windsor-Detroit et offre un lien écologique vital entre la rivière et le complexe de prairies Ojibway.

Ces terres et ces eaux sont également importantes sur le plan culturel et historique pour les Premières Nations qui les gèrent depuis des millénaires. La création d’un parc urbain national sur le territoire traditionnel de la Confédération des trois feux est une occasion d’appuyer et de favoriser le leadership et l’intendance des Premières Nations dans la conservation et la restauration de ces terres et de ces eaux. La rivière Detroit elle-même est également un endroit culturellement important en termes d’histoire des Noirs et de sa connexion au chemin de fer clandestin. En raison de ses riches liens écologiques et culturels, Ojibway Shores devrait être compris dans le parc urbain national proposé.

Grâce à ce transfert, le gouvernement fédéral peut maintenant entamer le processus d’assainissement par le biais d’opérations de nettoyage qui profiteront à l’environnement local et à de nombreuses espèces de plantes et d’animaux qui en dépendent pour leur survie. Ojibway Shores fournit de l’habitat essentiel à de nombreuses espèces rares et menacées. Il s’agit également d’une halte importante pour les oiseaux migrateurs, y compris huit espèces en péril et le littoral naturel agit comme un corridor de déplacement et fournit un habitat de nidification pour les tortues telles que la tortue-molle à épines en voie de disparition.

M. Kusmierczyk a également annoncé l’achèvement de la phase de préfaisabilité du parc proposé. Cela confirme que le site candidat s’harmonise avec les objectifs du Programme des parcs urbains nationaux. Parcs Canada reconnaît l’important travail entrepris par le Comité des partenaires de Windsor et l’engagement des partenaires à faire progresser les objectifs du programme. Cela comprend la Première Nation de Caldwell, la Première Nation de Walpole Island, la ville de Windsor, la ville de LaSalle, la province de l’Ontario et Hydro One. Le travail de l’organisme est reflété dans le rapport de préfaisabilité et éclairera la planification d’un futur parc urbain national à Windsor.

« Il est excitant de voir cette étape importante franchie alors que nous continuons vers l’établissement du parc urbain national Ojibway dans la ville de Windsor. Les résidents de Windsor-Essex savaient depuis longtemps qu’Ojibway est une région précieuse, riche en culture et en patrimoines, et bénéficiant d’un écosystème unique et incroyable. Au cours des dernières années, le conseil municipal de Windsor a adopté plusieurs résolutions et a travaillé à l’acquisition de terrains importants, à l’appui des efforts visant à créer cet espace et à le relier au réseau croissant de parcs urbains nationaux partout au Canada. Avec l’inclusion d’Ojibway Shores, les opérations d’assainissement et de nettoyage pouvant commencer, et l’achèvement de la phase de préfaisabilité du projet, nous nous rapprochons de la réalisation de notre vision commune chaque jour. Nous sommes reconnaissants à toutes les parties prenantes qui se sont réunies dans cette entreprise monumentale. Grâce à la propriété et à l’exploitation de Parcs Canada, cette combinaison diversifiée de terres fédérales, provinciales et municipales sera assemblée, entretenue et programmée à leur plein potentiel », explique le maire de Windsor, Drew Dilkens.

L’achat d’un terrain supplémentaire et stratégique pour complémenter davantage le parc urbain national proposé faisait également partie de l’annonce du 17 avril. Parcs Canada a versé 1,3 million $ à la Ville de Windsor pour l’achat d’une propriété résidentielle qui a une valeur d’envergure pour le parc proposé. L’acquisition de cette propriété donnera l’occasion de restaurer le terrain et d’améliorer la connectivité écologique entre les zones naturelles environnantes qui se trouvent toutes également dans la zone d’étude du parc proposé.

Source : Parcs Canada

Photos (Ville de Windsor): Les représentants de la Ville de Windsor, des gouvernements ontarien et canadien, et de Parcs Canada à la conférence de presse