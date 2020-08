C’est officiel, le Centre Noah’s House accueille maintenant les jeunes de 11 à 25 ans dans un endroit sécure et invitant sur le chemin Pillette, à Windsor. Le 24 août dernier, des employés, bénévoles de l’organisme sans but lucratif et des représentants de la Ville de Windsor ont participé à la coupe officielle du ruban dans le cadre d’une journée portes ouvertes.

Cet organisme offre du soutien et un endroit sécuritaire pour que les jeunes puissent discuter de leurs problèmes de santé mentale, personnels ou familiaux. Ce projet a vu le jour quatre ans après la mort de Noah Butcher-Hagell, jeune homme de 18 ans qui était aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Sa famille et ses amis ont uni leurs efforts pour fonder cet organisme et s’assurer que la jeunesse locale aura l’appui nécessaire et les ressources pour éviter que ce genre de drame se reproduise.

Meg Grégoire

Les programmes sont présentement offerts en anglais mais deux employés de Noah’s House sont bilingues, dont Meg Grégoire, l’une des animatrices du Centre.

« Nous sommes ici pour permettre à ceux qui le veulent de se retrouver entre jeunes dans un endroit chaleureux et accueillant, explique-t-elle. Nous sommes le pont entre eux et des services de santé mentale professionnels, des services de consultation. Nous offrons un site sécuritaire qui leur permet de se regrouper, de pouvoir discuter entre eux des divers défis et problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. »

Et pourquoi cette jeune femme francophone de 21 ans veut tant aider ? « J’ai vécu mes propres expériences et problèmes de santé mentale, ajoute Meg Grégoire sans hésitation. Lorsque j’étais adolescente, j’aurais aimé avoir un espace comme celui-ci pour pouvoir rencontrer d’autres personnes comme moi dans un endroit sécure et invitant.

« J’ai vécu quelques épisodes de dépression entre l’âge de 14 à 16 ans, ayant été victime d’intimidation à l’école élémentaire. Des séquelles qui m’ont suivie jusqu’au secondaire. J’ai été chanceuse d’avoir accès à une thérapeute qui m’a beaucoup aidé, puis j’ai décidé de faire beaucoup de sports pour reprendre ma santé en main et retrouver le plaisir de vivre. Je veux offrir la même opportunité aux jeunes qui viendront nous rendre visite. »

Ouvert de 10 h à 19 h sur semaine et le samedi de 18 h à 21 h, le Centre propose une salle de loisirs communautaire et des ordinateurs pour permettre aux utilisateurs à faire leurs travaux ou devoirs. Dès maintenant, trois programmes seront offerts dont The Literacy Project, des ateliers de littératie financière conçus pour les jeunes. Un des projets futurs sera aussi d’offrir des ateliers de développement de carrière.

La Fondation Noah’s House a été conçue pour aider à combler le vide dans le soutien des problèmes de santé mentale et émotionnelle à Windsor. Elle est financée en partie par des dons des secteurs public et privé, et des subventions gouvernementales. Pour plus de renseignements, consultez le site noahshouse.ca.

PHOTO – Des employés, bénévoles de Noah’s House et le maire de Windsor, Drew Dilkins ont participé à l’ouverture officielle le mardi 24 août.