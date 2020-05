Le 29 avril dernier, les élèves, les familles et le personnel de l’école Pavillon des Jeunes à Belle Rivière ont participé à une collecte d’art pour appuyer les gens atteints de la Covid-19 hospitalisés au Centre St. Clair. « Il est parfois difficile de trouver les mots juste pour exprimer notre fierté et notre reconnaissance envers notre communauté scolaire, indique le Conseil scolaire Providence sur sa page Facebook. À nos étoiles et à leurs familles, ainsi qu’à nos membres du personnel qui ont supporté cette initiative : Merci! Vous avez posé un petit geste qui peut faire une grande différence dans la vie des gens! »

De gauche à droite sur la photo : Xavier, Émilie et Zacharie Hart avec leur papa Brad et Danielle Thomas-O’Neil (enseignante à Pavillon des Jeunes) avec ses enfants Julianne et Jaxon