Services à la famille Windsor-Essex (SFWE), situé dans le même bâtiment que la Clinique juridique bilingue et Financial Fitness sur l’avenue Langlois à Windsor, a intégré dans son offre de services communautaires ceux de Financial Fitness, organisme sans but lucratif qui offrait des conseils financiers aux citoyens dont les problèmes d’argent étaient trop stressants.

« On se souviendra qu’il y a cinq ans, Services à la famille a acheté l’immeuble du 1770, avenue Langlois pour en faire un carrefour de services communautaires bilingues. Financial Fitness était l’un des partenaires, rappelle Elizabeth Edmondson, travailleuse sociale bilingue pour SFWE. Une étude récente effectuée par Capital One, et datant de novembre 2018, révélait que pour 30 % des Canadiens sondés, le stress financier est un plus grand souci que leur santé en général. Ce sondage indique également que 48 % des Canadiens ont déjà perdu le sommeil à cause de soucis financiers. SFWE a décidé de faire quelque chose pour remédier à la situation dans la communauté et c’est pourquoi nous avons intégré les conseils financiers, un ajout naturel à nos autres services de consultation. »

« Même si SFWE a toujours aidé sa clientèle à gérer son stress, notre collaboration avec Financial Fitness nous permet d’avoir des outils supplémentaires pour appuyer les gens dont le stress est causé par des dettes, un emploi précaire, gérer un budget, des inquiétudes face à l’épargne, la retraite et le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter. »

L’organisme offre maintenant une gamme complète de services financiers tels que la consultation gratuite, des ateliers sur comment suivre un budget, la gestion des risques, l’encadrement financier avec un programme de curatelle volontaire et des ateliers sur la littératie financière. Pour bénéficier de ces nouveaux services, il suffit de se présenter à la clinique de conseils financiers sans rendez-vous les vendredis de 9 h à 15 h 30.

Parmi les autres services bilingues méconnus offerts à la communauté, il y a un service d’intervention contre la maltraitance des aînés et un service d’intervention pour troubles d’accumulation compulsive. Pour tout autre renseignement, visitez le site web fswe.ca.

