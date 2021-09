Malgré la pluie et une température fraîche en ce mercredi 22 septembre, prémices de l’automne d’ores et déjà annoncé, la chaleur et la fraternité étaient au rendez-vous du souper des membres du Club Richelieu Windsor. Organisme très actif de la communauté francophone, le Club aspire à porter par ces actions et engagements sur le terrain des valeurs de solidarité, de partage et de fraternité.

En ce premier jour de la mise en œuvre en Ontario du passeport vaccinal, à travers l’obligation de présenter, sous forme papier ou dématérialisée, une preuve de vaccination complète afin d’accéder à des établissements et services dits non essentiels (salles de sport, restaurants, cinémas, etc.), une trentaine de convives, membres de l’association et invités, se sont donc retrouvés au restaurant Harbour House de la promenade Riverside autour de mets plus succulents les uns que les autres.

Après quelques mots d’accueil chaleureux adressés à l’ensemble des participants par Tom Sobocan, président de l’organisme, quelques membres ont pris successivement la parole durant la soirée afin d’exposer les engagements du club.

M. Sobocan a fait état d’une action solidaire majeure qu’ont menée l’ensemble des clubs Richelieu du Canada, au profit des sinistrés et victimes du récent séisme survenu en Haïti. Le Club s’est particulièrement illustré lors de cette opération à caractère humanitaire, ayant été le principal donateur, à hauteur de la moitié des fonds récoltés. Une mention spéciale à l’un des partenaires de cette opération a été faite pour le don très généreux de 10 000 $ de l’entreprise de Raymond Clavette.

Au chapitre du fonctionnement, du bilan sanitaire, ainsi que du bien-être des bénéficiaires de la Résidence Richelieu, le président Albert Nsabiyumva s’est réjoui du recensement négatif de cas de COVID-19 dans cette structure. Il a fait mention du rôle important, au titre de solidarité en faveur des aînés, que joue la Résidence dans la communauté francophone.

Invitée au souper par le président du Club, l’agente immobilière Katia Augustin a informé l’assistance de la situation inédite du marché de l’immobilier, en constante croissance depuis quelques années, non seulement dans la région de Windsor mais à l’échelle de tout le Canada. Elle s’est proposée d’accompagner les membres de l’association afin de mieux cerner les réalités et opportunités du marché local.

Évidemment, à l’occasion des célébrations entourant le Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens, le 25 septembre, le club Richelieu participera activement au rayonnement de la francophonie et aux différentes activités qui auront lieu.

En fin de rencontre, M. Sobocan a annoncé que le prochain souper sera le mercredi 20 octobre et que le Bal du Président aura bel et bien lieu, comme la tradition le veut, en décembre.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Donna Vigneux (à droite) et sa fille, membres du Club Richelieu