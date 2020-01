JANVIER

* Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) se fait attribuer un financement de 43 000 $ de Patrimoine canadien pour son projet d’ateliers de théâtre scolaire communautaire.

* Après un déménagement, Bike Windsor Essex reprend ses activités au cœur de Walkerville.

* Deuxième séance d’entraînement linguistique pour une quarantaine d’élèves de Windsor qui se préparent à participer au concours régional d’Épelle-moi Canada.

* Le premier souper de l’année du Club Richelieu Windsor a lieu à l’École secondaire de Lamothe-Cadillac.

* La ministre fédérale des Aînés, Filomena Tassi, rencontre des intervenants de la région qui travaillent auprès des personnes âgées.

* L’Association des communautés francophones de l’Ontario Windsor-Essex-Chatham-Kent (ACFO-WECK) lance une trousse d’information pour les nouveaux arrivants de langue française et organise un premier atelier de peinture.

* Le Bureau de santé de Windsor-Essex offre une présentation en français sur la consommation prudente du cannabis.

* Franco-Sol procède à l’ouverture officielle de sa garderie de Saint-Joachim.

* Entrée en fonction de Constant Ouapo, nouveau directeur général de l’Entité de planification des services de santé Érié-St. Clair/Sud-Ouest (Entité 1).

FÉVRIER

* Les Congolais de Windsor célèbrent l’unité retrouvée au sein de leur association.

* Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) participe à l’organisation d’une activité pour souligner la Journée mondiale du hijab.

* De passage à Windsor, le ministre canadien de l’Immigration Ahmed Hussen rencontre des représentants d’organismes francophones qui travaillent pour les nouveaux arrivants.

* Le Club Richelieu Windsor reçoit deux invités : le cinéaste Martin Frigolin et l’écrivain et rappeur Sébastien Fréchette.

* L’équipe d’Épelle-moi Canada invite les jeunes participants de Windsor-Essex et leurs parents à un souper et à une partie de basketball.

* Le Collège Boréal est l’hôte d’une cérémonie de citoyenneté bilingue.

* Basile Bakumbane, consultant à la Place du Partage, fait visiter une exposition consacrée à l’art africain aux élèves de l’Essor, d’E.J. Lajeunesse et de Lamothe-Cadillac.

* L’Organisation communautaire africaine de Windsor, le principal pourvoyeur local d’activités dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, tient un gala sur ce thème au cours duquel plusieurs prix sont remis.

* Michael Brisco, agent de police, rencontre les jeunes du Centre pour adolescents du CCFWEK dans le cadre d’un atelier sur la prévention de consommation de substances illicites.

MARS

* Le chapitre local de l’Union culturelle des Franco-Ontariennes (UCFO) souligne la Journée de la Femme, notamment avec une conférence de la directrice générale de l’UCFO provinciale, Marianne Vancaemelbeke.

* Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario procède au lancement d’un site web pour mettre en contact les francophones du secteur de la santé.

* Le CCFWEK organise une tournée en autobus pour découvrir les commerces offrant des services en français.

* Dans ses locaux de Windsor, le RFSOO rassemble des dizaines de participantes pour des activités liées à la Journée de la Femme.

* Des représentants d’organismes francophones se réunissent pour échanger avec la députée Marie-France Lalonde quant à leurs attentes et préoccupations.

* Une célébration de la Journée de la Femme, mise sur pied par l’Association des Camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario, se tient au Collège Boréal qui reçoit pour l’occasion 200 personnes.

* Le Centre pour adolescents du CCFWEK organise des activités dans le cadre de la semaine de relâche.

* Des jeunes de 12 à 18 ans participent à un atelier d’écriture pour apprendre à créer un spectacle humoristique en vue du concours LOL – Mort de rire.

* Le RFSOO tient un atelier sur l’entrepreneuriat au féminin qui attire une quinzaine de participantes.

* Franco-Sol ouvre une garderie à l’École élémentaire Louise-Charron.

* Le Collège Boréal convie les élèves du secondaire et les étudiants du postsecondaire pour une soirée combinant peinture et musique dans une atmosphère endiablée!

* Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) inaugure son bureau de Windsor.

* L’École secondaire catholique l’Essor tient sa traditionnelle collecte de fonds des Bols vides au profit de Solidarité Jeunesse, une œuvre des Sœurs de Sainte-Marie pour la République dominicaine.

AVRIL

* Les communautés d’origine africaine de Windsor unissent leurs efforts pour recueillir des dons pour des sinistrés du Zimbabwe.

* Le CCFWEK célèbre ses 29 ans d’existence dans une ambiance festive et avec une prestation théâtrale des comédiens Gilles Denis et André Roy.

* Au souper du Club Richelieu, des lauréats de l’Expo-sciences présentent leurs projets.

* Le CCO anime un atelier sur la saine gouvernance à Windsor.

* Lancement du projet « Le poème de ma langue… La voix de la jeunesse » d’Épelle-moi Canada qui consistera en la création d’un recueil de poésie réalisé par des jeunes de 9 à 14 ans.

* Des résidents de Chatham-Kent marchent pour les réfugiés : leur parcours les mène de l’école Saint-Philippe à l’église Immaculée-Conception.

* Quelque 500 convives se régalent au Festival de la poutine.

* Succès de la première fête de la communauté ivoirienne de Windsor.

* Plus de 120 élèves participent au premier concours de Génie en Action, une initiative de l’Association des Camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario.

MAI

* Le concours oratoire du Club Richelieu Windsor donne l’occasion à des élèves de s’exprimer devant public.

* Le souper mensuel du Club Richelieu est suivi de l’assemblée générale annuelle de la Résidence Richelieu.

* L’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville, à Tecumseh, célèbre ses 25 ans.

* Grande finale nationale du concours Épelle-moi Canada à Richmond Hill à laquelle participe des élèves de partout.

* Gala annuel du Rendez-vous Voyageur à LaSalle : la promotion de ce festival, qui se tient en septembre, est assurée notamment par les œuvres d’art exposées.

* À la Place du Partage, une trentaine de jeunes de souche congolaise échangent avec le conseil d’administration de l’Association congolaise de la région sur des sujets qui leur tiennent à cœur.

* L’Association des Camerounais passe le cap des 10 ans avec une célébration conviviale.

* La troupe Esprit Essor, de l’école secondaire l’Essor, présente la comédie musicale Sister Act.

* Une quarantaine d’étudiants du Collège Boréal reçoivent leur diplôme et, dans certains cas, une bourse ou un prix.

* Le Centre d’orientation des adolescents du CCFWEK souligne son 6e anniversaire.

JUIN

* Éric Marion est choisi cadet de l’année de niveau 1 de l’escadron 364 des cadets de l’air de Lancaster.

* Le Centre d’orientation pour adolescents tient son activité « Corde à linge », une distribution de vêtements à ceux qui en ont besoin.

* L’exposition extérieure Art in the Park attire artistes, artisans et visiteurs.

* Le directeur général de l’Entité 1, Constant Ouapo, fait une présentation lors du souper du Club Richelieu sur le thème de la planification des services de santé en français.

* Des jeunes de partout se rassemblent pour contribuer à la création d’un recueil de poèmes, un projet d’Épelle-moi Canada nommé « Le poème de ma langue… La voix de la jeunesse! ».

* Le CCFWEK accueille quelques centaines de participants à sa fête de la Saint-Jean-Baptiste.

* Bénévoles, participants, employés et partenaires d’Épelle-moi Canada se rassemblent à Windsor pour célébrer une autre année de succès.

* Le RFSOO et le CCFWEK forment un partenariat pour faire découvrir les services en français aux femmes immigrantes.

* Des élèves de 6e année de Leamington et des aînés de la Résidence Richelieu et du Club de l’âge d’or Jean-Paul II sont jumelés pour des activités intergénérationnelles : barbecue, jeux de société, correspondance, etc.

* La communauté congolaise de Windsor-Essex se rassemble au Collège Boréal pour souligner l’indépendance de la République démocratique du Congo.

* Le Centre de formation pour adultes du Conseil scolaire catholique Providence procède à une remise de diplômes.

JUILLET-AOÛT

* Plusieurs organismes francophones contribuent aux célébrations de la fête du Canada.

* Conférence de l’auteur Paul-François Sylvestre sur l’histoire des francophones de la région.

* La Clinique juridique bilingue de Windsor-Essex dénonce les compressions du gouvernement dans l’aide juridique.

* Des employés du Collège Boréal offrent un atelier d’information aux futurs étudiants portant sur les programmes offerts.

* Steve Ott, hockeyeur originaire de Pointe-aux-Roches, présente la Coupe Stanley aux résidents de Lakeshore.

* La 44e édition du traditionnel Festival du maϊs de Tecumseh attire son lot de visiteurs.

* Le CCO reçoit de FedDev Ontario un financement de plus de 285 000 $ pour développer l’entrepreneuriat francophone à Windsor-Essex.

* Le 30e anniversaire de la création des Flying Frenchmen, l’équipe de hockey de l’Essor, est souligné à l’occasion de retrouvailles où est rappelé le souvenir de Christian Jean, un des premiers joueurs décédé depuis dans un accident de la route.

* Le CCFWEK redonne vie à la troupe de théâtre communautaire Théâtre Soleil-Sud.

* L’Association pour la réunification des familles burundaises organise un souper-bénéfice qui rassemble une cinquantaine de convives.

SEPTEMBRE

* Après des semaines de négociation, les gouvernements du Canada et de l’Ontario en viennent à une entente pour financer l’Université de l’Ontario français.

* Les intervenants francophones en santé informent et consultent la population de Chatham-Kent.

* Le CCO entame une série de formations sur l’entrepreneuriat social et coopératif.

* La Société d’aide à l’enfance Windsor-Essex sensibilise les communautés africaines à la prévention des abus dont les mineurs sont victimes.

* Le Club Richelieu honore des personnalités et organismes qui se sont distingués dans la communauté francophone.

* Linda Morais, de Tecumseh, devient championne du monde de lutte féminine chez les moins de 59 kg.

* Le festival Rendez-vous Voyageur transporte les visiteurs dans la Nouvelle-France du XVIIe siècle avec, au programme, musique, dégustations, expositions, etc.

* Les cadets de l’Air de Windsor ont un nouveau commandant : le capitaine C. W. Mackenzie Haines.

* La Girouette lance sa programmation 2019-2020 conçue pour plaire à tous les goûts et toutes les générations.

* Le French Part’Eh de l’ACFO-WECK fait salle comble au Mackenzie Hall.

* La troupe Théâtre Soleil-Sud tient des auditions pour sa pièce Le malade imaginaire adaptée par André Paiement.

* Le Jour des Franco-Ontariens rassemble petits et grands dans toutes les communautés francophones de la région.

* La marche La rue la nuit, les femmes sans peur rassemble femmes et hommes à Windsor.

* Lancement de l’édition 2019-2020 du concours Épelle-moi Canada.

OCTOBRE

* Mariette Renaud, une employée de la municipalité de Lakeshore, reçoit le prix Community Champion Award pour l’excellence de son travail.

* Carole Papineau, agente de liaison communautaire au Conseil scolaire catholique Providence, reçoit le prix Passeur culturel au congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française.

* Le Festival du livre de Windsor, connu jusque-là uniquement sous le nom de « BookFest », devient officiellement bilingue et comprend une programmation en français.

* Les membres du Club Richelieu soupent ensemble sous le thème de l’Action de grâce.

* Une manifestation contre le racisme rassemble à Tecumseh une soixantaine de membres des communautés africaines de même que le maire Gary McNamara.

* Lancement de la programmation du Festival international du film de Windsor (WIFF).

* À Belle Rivière, des jeunes rencontrent les candidats aux élections fédérales.

* La Girouette de Chatham-Kent reçoit un groupe d’élèves du club Donjons et Dragons de l’école secondaire de Pain Court pour une soirée pizza et jeux de société.

* Le Festival de la poutine attire des centaines de convives.

* Près de 170 élèves de 10e année des écoles l’Essor et E.J. Lajeunesse rencontrent les représentants d’une quinzaine d’organismes dans le cadre de la troisième conférence communautaire du Csc Province.

* Le Club de l’âge d’or Le Foyer de Pointe-aux-Roches tient sa traditionnelle célébration de ses membres qui fêtent leurs 80 ou 90 ans.

* Elections fédérales du 21 octobre : les libéraux forment un gouvernement minoritaire.

* Par le biais du concours LOL-Mort de rire!, un spectacle de l’humoriste Jessy Sheehy est présenté aux écoles l’Essor et Lamothe-Cadillac.

* Des nouveaux arrivants reçoivent une formation sur le processus d’intégration au Collège Boréal.

* Plus de 250 représentants d’organismes de partout en Ontario participent au congrès annuel de l’AFO qui se tient à Sudbury.

* Le collège St. Clair, la Clinique juridique bilingue et Services à la famille Windsor-Essex procèdent au lancement d’un nouveau service : Médiation communautaire.

NOVEMBRE

* Le Carrefour des femmes présente un atelier sur la maltraitance des aînés.

* Les leaders des associations communautaires de la région se joignent aux membres de l’Association des communautés africaines de Windsor pour une formation sur la gouvernance des conseils de direction.

* Grâce à une subvention du programme « Effet multiplicateur » de l’AFO, le RFSOO va de l’avant avec son projet de mentorat « Miroir, Miroir ».

* La « Corde à linge communautaire » du Centre d’orientation pour adolescents profite à de nombreuses familles immigrantes.

* Le RFSOO organise une séance de sensibilisation des femmes sur les violences basées sur le genre.

* Le WIFF attire un nombre record de spectateurs avec sa sélection impressionnante de films.

* Le Club Jean-Paul II souligne l’approche de Noël dans la bonne humeur.

* L’École secondaire catholique l’Essor accueille l’artiste Mique Michelle pour un atelier centré sur la production de trois murales.

* Le Collège Boréal consacre une journée à un groupe d’élèves de 11e et 12e années pour les aider dans leur orientation professionnelle.

* L’École élémentaire Saint-Antoine dispose de son propre char allégorique au défilé de Noël de Tecumseh.

* L’équipe féminine de basketball de l’école secondaire E.J. Lajeunesse remporte l’or au tournoi catégorie A de l’Ontario Federation of School Athletic Associations.

* Lancement d’une initiative communautaire nommée WE Value, qui comprend un volet francophone, conçue pour rendre plus efficaces l’accueil et l’établissement des immigrants dans la région.

* Souper-spectacle à La Girouette : la formation musicale Trio BBQ épate l’assistance par son originalité.

DÉCEMBRE

* La communauté se mobilise à nouveau pour le Grand Partage, une collecte de denrées non périssables au bénéfice des démunis.

* Le RFSOO inaugure ses nouveaux bureaux à Chatham-Kent.

* Pour conclure l’année en beauté, le Club Richelieu invite la communauté à son traditionnel Bal des présidents.