Le Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a reçu une subvention dans le cadre du programme « Effet multiplicateur » de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Ce financement permettra au RFSOO de mettre en œuvre son projet de mentorat par et pour les femmes francophones.

Le projet « Miroir, Miroir » propose une manière innovatrice pour faciliter l’insertion professionnelle des femmes, en brisant l’isolement et en soutenant le développement de saines habitudes de motivation et de professionnalisme. Cette initiative permettra aux participantes de se perfectionner sur le plan professionnel et personnel, tout en privilégiant un jumelage interdisciplinaire organique avec un mentor.

Le programme Effet multiplicateur de l’AFO vise à outiller et à appuyer les organismes communautaires franco-ontariens en identifiant les effets leviers de leurs initiatives et en maximisant leur impact dans les communautés francophones. Ce programme est financé par l’Agence fédérale de développement économique du sud de l’Ontario​ (FedDev Ontario).

D’ici le 31 mars 2020, le Réseau-femmes organisera quatre événements à London et à Windsor, dans tout le territoire couvert par l’organisme. À Windsor, le lancement et la présentation du projet à la communauté aura lieu le 12 novembre prochain​, à 17 h au Centre Serbe situé au 6770, chemin Tecumseh Est. Le thème sera Entrepreneuriat et mentorat. Puis le samedi 22 février​, de 10 h à 13 h 30, une formation sera offerte avec pour thème leadership et mentorat.

« À la fin de ce projet, nous espérons avoir au moins 40 femmes participantes dans la région du Sud-Ouest de l’Ontario, indique Pascale Daigneault, présidente du RFSOO. Nous sommes fières de reconnaître que l’objectif de cette subvention est conforme à nos valeurs et à notre mission de soutenir les femmes francophones du Sud-Ouest de la province à s’épanouir individuellement et collectivement, dans le but d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes. »

Le RFSOO offre des services d’intervention ​individuels et confidentiels, ainsi que de l’accompagnement, de l’aiguillage et l’accès aux ressources francophones. « La prévention, l’éducation et la sensibilisation font partie de notre travail visant à améliorer le statut des femmes francophones et à mettre fin à la violence faite aux femmes. Tous les services sont gratuits », conclut Mme Daigneault. Pour plus de renseignements, visitez le site rfsoo.ca.

SOURCE: RFSOO