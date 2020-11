Les organisateurs eurent sans doute préféré que cette activité se tienne en présentiel. Mais puisque tout le monde s’est, de gré ou de force, habitué à utiliser Zoom, c’est ce médium qui a été choisi pour rassembler les membres de la Communauté de pratique pour professionnels bilingues (CPPB) le mercredi 28 octobre. La raison? La tenue du premier rendez-vous de réseautage.

Lancée en mars 2019 à London et en février dernier à Windsor, la CPPB vise à mettre en contact les professionnels de la santé d’expression française du Sud-Ouest, y compris les étudiants de ce domaine, afin de leur permettre de mieux se connaître, d’élaborer des projets communs, de surmonter le problème de l’insécurité linguistique, etc. À terme, les initiateurs du projet espèrent aussi que les services en français bénéficieront d’une meilleure visibilité qui favorisera notamment le recrutement et la rétention des travailleurs de ce secteur.

Paul Levac, directeur général par intérim de l’Entité de planification Érié St. Clair/Sud-Ouest et l’un des codirecteurs de la CPPB, a souhaité la bienvenue aux participants et a rappelé en quelques mots la raison d’être de cette rencontre. Il a aussi évoqué les outils informatiques permettant aux employés du domaine de la santé de s’informer, d’avoir accès à diverses ressources et de connaître les événements à venir.

Outre M. Levac, le comité de codirection compte quatre autres membres qui ont eu l’occasion de se présenter : Guy Mian, agent de planification à l’Entité, Nancy Larivière, agente de projet au Réseau franco-santé du sud de l’Ontario, Marthe Dumont, coordonnatrice des services en français au Réseau local d’intégration des services de santé Érié St. Clair, et Laure Ruiz, coordonnatrice de projet au Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent.

Les participants ont également été invités à remplir un bref sondage qui visait à brosser leur profil. Il en est ressorti que le CPPB regroupe une gamme variée de spécialistes issus d’un territoire qui va au-delà du Sud-Ouest.

Parmi les participants figuraient deux consultants de la firme Discitus, Julie Léger et Pierre Bourbeau, puisqu’en termes de sondage, il était prévu qu’un autre, plus détaillé, soit acheminé après la rencontre aux membres du CPPB. Le but de cette démarche est de connaître les besoins des membres, ce qui servira, entre autres, à organiser des activités sur des thématiques qui puissent être utiles et intéressantes pour le plus grand nombre.

Quelques échanges ont marqué la fin de cette rencontre au cours de laquelle tous les participants ont pris soin de se présenter. Parmi eux, certains se connaissaient depuis longtemps tandis que d’autres se rencontraient pour la première fois, illustrant en cela les vertus du réseautage.

Le prochain rendez-vous de la CPPB est prévu pour le 25 novembre.