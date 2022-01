Le souper-spectacle du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCF WEK) s’est tenu le 15 décembre au Serbian Centre. À la promesse d’une soirée qui s’annonçait résolument festive et placée sous le signe de la musique populaire française, une soixantaine de convives ont célébré ensemble la tradition de Noël.

Maître de cérémonie aguerri à l’exercice, Didier Marotte, directeur général du CCF WEK, a chaleureusement remercié l’assistance pour cette présence nombreuse et la fidélité ainsi témoignée à l’organisme.

« Après plus de 28 ans d’action à titre personnel dans la communauté francophone de la région, malgré l’éternel optimisme qui me caractérise, fort est de constater que nous continuons à faire face à un contexte sanitaire inédit et difficile. C’est pourquoi des moments de partage et de communion tels que celui-ci sont précieux », a-t-il affirmé avec ferveur. L’ambiance dans la salle était définitivement bon enfant, et les invités enclins au positivisme. Didier Marotte a ensuite salué les représentants des différents organismes présents : l’ACFO WECK, les conseils scolaires Providence et Viamonde, le Réseau des Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, le Club Richelieu Windsor et Family Services.

Au chapitre des réjouissances de la table, un buffet de Noël composé de dinde rôtie et de jambon fumé accompagnés d’un assortiment de légumes fut servi aux convives. De plus, afin de respecter les règles sanitaires et éviter tout attroupement, Didier Marotte a contrôlé le flux du service. C’est donc à tour de rôle que chacune des tables d’invités a été se servir. « Malheureusement, comme me l’indique souvent mon épouse, nous sommes toujours les derniers servis en pareille circonstance », s’est alors amusé à dire M. Marotte.

Afin d’agrémenter le plaisir des papilles, le bien-être des oreilles fut également assuré par le biais de la prestation musicale du trio de Mélanie Côté.

Artiste éclectique et à la bonne humeur communicative, Mélanie Côté, voix féminine de la formation, a revisité avec brio et originalité les classiques de la musique populaire francophone et nord-américaine. Ainsi, L’hymne à l’amour et Milord d’Édith Piaf, For Me Formidable de Charles Aznavour, The French Song de Lucille Starr ou encore l’hymne franco-ontarien Notre place de Paul Demers furent quelques-unes des chansons interprétées par le trio pour le plus grand enchantement de tous.

Ce souper-spectacle avait été placé sous le signe de la collaboration francophone. En effet, les centres communautaires de Chatham, London et Sarnia étaient également partie prenante de l’activité.

« C’est toute la francophonie du Sud-ouest ontarien qui célèbre ensemble ce soir. Nous avons même des gens qui visionnent le spectacle à distance, depuis le Mexique », a mentionné Didier Marotte.

Le concert a été effectivement retransmis en direct par le biais de la plateforme YouTube et une quinzaine de personnes ont été ainsi connectées durant la représentation musicale.

Le souper-spectacle s’est terminé vers 21 h et Didier Marotte, adressant au préalable à l’ensemble de l’assistance les vœux du CCF WEK pour « de joyeuses festivités de Noël et une heureuse année 2022 ».

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – « Le trio de Mélanie », composé de la chanteuse Mélanie Coté, du pianiste Tom et du percussionniste Jimmy