L’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) lance une fois de plus son appel aux candidatures pour bénéficier de bourses d’études ou de bourses de projet d’entreprise en agriculture ou agroalimentaire. Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 août à 17 h afin de soumettre leur dossier. Ces bourses sont possibles grâce au Fonds de la relève agricole, un partenariat entre la Fondation franco-ontarienne et l’UCFO établi depuis 2006.

L’objectif du programme de bourses du Fonds de la relève agricole est d’encourager la relève et les entreprises de langue française dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Ontario. Le Fonds de la relève agricole franco-ontarienne favorise l’éducation, le démarrage, l’établissement et le développement de nouvelles entreprises agricoles franco-ontariennes. Ces bourses d’études, d’une valeur de 500 $, sont accessibles aux étudiants âgés entre 16 et 25 ans inscrits dans un domaine admissible en lien avec l’agriculture. Les bourses de projets d’entreprise, d’une valeur de 6 000 $, appuient les initiatives d’entrepreneurs.

L’UCFO a été fondée en 1929. Elle a pour mission de représenter et de défendre les intérêts des agriculteurs et producteurs franco-ontariens. En 2006, le président à l’époque, Pierre Bercier, décide de créer le Fonds de la relève agricole. À ses yeux, il était tout simplement « inacceptable » que les jeunes qui se dirigeaient en agriculture n’aient pas le privilège de bénéficier d’un coup de pouce financier. Aujourd’hui, son rêve perdure : plus de 70 000 $ en bourses ont été distribués depuis 2015.

« Pierre Bercier était un visionnaire, indique Danik Lafond, directeur général de l’UCFO. Le Fonds de la relève agricole a permis d’aider financièrement et d’encourager plusieurs étudiants en agriculture et appuyé le démarrage de nombreux projets d’entreprise. La crise de la COVID-19 semble redonner ses lettres de noblesse aux agriculteurs et producteurs qui assurent la souveraineté alimentaire. Les personnes qui décident d’œuvrer en agriculture ou en agroalimentaire méritent qu’on les appuie. »

Son vis-à-vis à la Fondation franco-ontarienne, Marc Chénier est heureux d’offrir une visibilité accrue au Fonds de la relève agricole. « L’UCFO et la Fondation possèdent déjà un filon conducteur, le fonds dont nous assurons la gestion. Le Fonds de la relève agricole fait partie des plus de 50 fonds de dotation chez nous. Pandémie COVID-19 ou pas, tout le monde doit manger afin d’assurer sa survie et c’est grâce aux agriculteurs et toute la chaîne agroalimentaire. Nous connaissons la très grande place qu’occupe l’agriculture dans l’activité économique de l’Ontario. Il nous fait plaisir d’aider l’UCFO à remplir son rôle. »

Pour plus d’informations ou proposer sa candidature à ces deux bourses, consultez le site de l’UCFO : Fonds de la relève agricole franco-ontarienne.

SOURCE : UCFO