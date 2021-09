Le gouvernement de l’Ontario verse 7,75 millions $ afin de contribuer à la création d’un refuge d’urgence permanent pour les femmes et les familles en situation d’itinérance à Windsor.

« Le Fonds de secours pour les services sociaux de notre gouvernement vise à fournir une aide immédiate aux programmes de logement et de lutte contre l’itinérance dans toutes les collectivités de l’Ontario, a dit Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement.

« En investissant ces fonds à Windsor, nous continuons à permettre à des projets de logement novateurs de donner aux personnes qui sont dans le besoin un chez-soi sûr et de les aider à se relever. »

Les fonds de secours pour les services sociaux serviront à convertir un ancien hôtel en refuge d’urgence permanent de 42 unités à l’intention des femmes et des familles en situation d’itinérance. Chaque unité comportera une salle de bain privée, conformément à une pratique exemplaire recommandée par les experts en santé publique.

« Notre gouvernement sait qu’il importe d’appuyer des projets afin que les personnes vulnérables de Windsor aient accès à des logements sûrs pendant la COVID-19 et après, a dit Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton.

« Ce projet à Windsor contribuera à fournir des places en refuge d’urgence permanent qui sont nécessaires et près des services importants comme le transport et l’école. »

Le refuge d’urgence permanent devrait être terminé à la fin de l’année.

Comme l’indique le Plan d’action de l’Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie, l’annonce du 15 septembre est lié au Fonds de secours pour les services sociaux de la province, grâce auquel l’Ontario a investi plus de un milliard de dollars pendant la COVID-19 pour aider les municipalités et les partenaires des programmes autochtones à créer des solutions de logement à plus long terme et aider les Ontariens vulnérables, y compris ceux en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

Windsor reçoit des fonds de 28,3 millions $ du Fonds de secours pour les services sociaux de l’Ontario, qui vise à aider les municipalités et les partenaires des programmes autochtones à fournir des services cruciaux, comme des refuges, des banques alimentaires, des fonds pour les arriérés de loyer et des logements.

L’Ontario a versé 147 millions $ pour contribuer à élargir l’accès au système provincial de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans toutes les collectivités. Ces fonds s’ajoutent à l’investissement de 176 millions $ de la province dans Vers le mieux-être, un plan complet visant à bâtir un système de santé mentale et de lutte contre les dépendances qui soit entièrement connecté à l’échelle de la province. Windsor a reçu 164 707 $ dans le cadre de cet investissement.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario