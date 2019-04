Parallèlement à ses activités habituelles de formation destinées à sa clientèle de jeunes et d’adultes, le Collège Boréal vit au rythme des travaux de rénovations ainsi que de transformation de certains espaces à son intérieur. Si vous entrez par la porte principale du Collège, quelques pas plus loin vous serez en face de l’accueil. Puis, vous tournez à droite et une porte vous donne accès à un long corridor. Tout est flambant neuf, du plancher aux murs, la peinture est encore intacte et des affiches neuves qui brossent un aperçu des nouveaux programmes du Collège ne passent pas inaperçues.

D’un simple coup d’œil, on remarque du coté droit que des bureaux ouverts sont déjà occupés. Sur les heures de travail, des employés y sont bien concentrés sur leurs dossiers. À gauche, presque dans le dos du comptoir de la réception, se trouve un autre espace réservé aux bureaux ouverts, encore inoccupés, mais des chaises et des tables toutes neuves posées sur un tapis attendent des occupants.

L’installation du matériel de travail n’est pas encore terminée. Le corridor en question vous donne aussi accès à d’autres bureaux et quelques salles de classe. De ce côté, les travaux de rénovation sont presque terminés, sauf quelques petits travaux de finissage à faire juste au fond du couloir.

Les corridors gauches du premier niveau et du sous-sol du Collège font aussi partis des espaces à rénover. L’essentiel est déjà fait car les carreaux des planchers sont déjà posés et il ne reste à faire que le finissage des jointures entre le plancher à quelques centimètres du bas des murs.

Selon Frédéric Boulanger, directeur général du Collège Boréal, les travaux en cours ne sont qu’un prolongement de l’ensemble des réfections entamées. Pour le moment, il s’agit de compléter quelques parties qui n’avaient pas été couvertes, une continuité des travaux qui avaient été faits l’an dernier.

À la question de savoir si les travaux n’ont pas affecté les activités de formation de son institution, M. Boulanger explique que tout a été préparé : « Avec une bonne planification, il n’y a pas eu une grande perturbation durant les travaux », dit-il.

Les travaux de rénovation entamés l’année dernière vont se terminer bientôt et ont été réalisés grâce à l’investissement des gouvernements fédéral et provincial.

SOURCE: Gabriel Nikundana