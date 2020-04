Pour éviter toute contagion de la COVID-19 dans leur communauté, le conseil d’administration de la Résidence Richelieu, en consultation avec les membres du Club Richelieu Windsor, a pris la décision d’interdire l’entrée aux visiteurs dans l’immeuble situé au 3140, Meadowbrook Lane à Windsor. L’édifice n’est pas une résidence de soins de longue durée mais la soixantaine de locataires sont majoritairement des aînés à la retraite.

Tom Sobocan, président du Club Richelieu Windsor, explique que plusieurs mesures ont été prises depuis quelques semaines pour protéger les locataires vulnérables. « Il y a deux semaines, nous avons distribué des renseignements aux locataires lors d’une rencontre qui a eu lieu avant l’obligation de s’isoler socialement. Puis nous avons imprimé et installer des affiches dans les corridors de la Résidence pour aviser les gens de nouvelles mesures pour sécuriser leur environnement durant cette pandémie. Des copies ont été remises à tous les locataires. Les mesures ont été progressives et ont débuté il y a quelques semaines déjà. »

Les administrateurs demandent aux résidents sur ces affiches de pratiquer l’auto-isolement, aux voyageurs de retour de Floride de ne pas rencontrer les autres locataires dans les lieux communs de l’immeuble (buanderie, déchets, boîte aux lettres), et de limiter le nombre de visiteurs. Les seules personnes qui auront accès au site sont les travailleurs d’Aide à la vie autonome Sud-Ouest de l’Ontario (ALSO) qui dispensent de l’appui pour les soins personnels ou encore du soutien pour les activités de la vie quotidienne, des classes d’exercice et des visites de l’infirmière.

« Ils avaient aussi reçu des renseignements écrits de la part d’ALSO à propos de la distanciation physique de 2 mètres, à propos de comment et quand se laver les mains et de comment s’autosurveiller pour des symptômes de la maladie, ajoute M. Sobocan. Nous avons imprimé la feuille intitulée Nettoyage et désinfection des lieux publiques pour le concierge, bien qu’il sache déjà comment la faire et de façon impeccable depuis quelques semaines. »

Même le gérant de la Résidence, Paul Bénéteau, entre au travail la nuit pour éviter toute contamination. Il répond à ses courriels, s’assure que les problèmes soient pris en charge par le concierge durant la journée, puis quitte avant la levée du soleil. Le concierge désinfecte les surfaces plusieurs fois par jour (boutons d’ascenseur, machines à laver, poignées de portes, etc.). Il encourage les résidents plus âgés à demander à leurs enfants, ou à un autre membre de leur famille, de faire leur épicerie et de laisser les sacs à la porte de leur logement pour éviter la contamination.

(PHOTO: archives Le Rempart)