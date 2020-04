Les travaux d’agrandissement de l’hôtel de ville de Tecumseh qui ont débuté en décembre 2019 ne seront complétés qu’à l’automne en raison du ralentissement causé par la pandémie de la COVID-19. Le projet évalué à près de 3 millions $ avançait bien jusqu’à ce que le gouvernement de l’Ontario annonce le décret des mesures d’urgence en mars dernier.

Monik Grigorakis, du bureau du maire Gary McNamara, a confirmé que les travaux ont cessé le vendredi 3 avril et que les travailleurs de l’entreprise Elmara retourneront sur le chantier seulement lorsque la province annoncera le retour à la normale. Même son de cloche du côté du directeur des communications de Tecumseh, Shaun Fuerth.

« Nous surveillons de près ce qui se passe au niveau de la province et quand le gouvernement annoncera que les contracteurs et travailleurs de la construction pourront retourner au travail. Nous serons au minimum un mois en retard sur l’horaire initial, tout dépendant de la disponibilité des matériaux et de la rapidité pour les fournisseurs à livrer la marchandise. Nous espérions pouvoir nous installer dans nos nouveaux locaux en août mais en réalité, nous serons chanceux de pouvoir le faire avant la fin de l’année. »

En novembre 2019, le maire de Tecumseh, Gary McNamara indiquait que lorsque l’édifice a fait l’objet de travaux d’agrandissements en 2005, le conseil municipal savait que la durée de vie de ce projet était de 10 ans approximativement. « Presque 15 ans plus tard, nous avons atteint le maximum de capacité et mes collègues et moi sommes en accord sur le besoin d’agrandir et d’améliorer le site de l’hôtel de ville pour nos citoyens et nos employés », expliquait le maire de Tecumseh par voie de communiqué.

Les rénovations offriront plus d’espaces de travail non seulement pour les employés, mais aussi pour la salle du conseil municipal. Le nouveau hall d’entrée sera muni d’un comptoir libre-service. L’édifice aura un système d’entretien et de ventilation plus moderne pour économiser l’énergie et des améliorations écologiques telle une meilleure exploitation de la lumière naturelle. La salle du conseil municipal sera munie de caméras et d’un système audio pour la diffusion en direct des réunions du conseil dès cet automne, si les travaux sont complétés.

PHOTO: Les travaux ont été interrompus durant le confinement.