La prochaine fois que votre enfant a envie de s’amuser dans la cuisine, saisissez l’occasion afin de lui faire découvrir le monde STIM. L’équipe de robotique 6331-Sabotage de l’École secondaire catholique l’Essor vous propose un voyage au coeur de l’apprentissage STIM tout en relevant des défis culinaires de tous les jours. Préparez-vous à vous amuser avec cet outil unique!

Monique Pouget, fondatrice et directrice de Sabotage 6331, atteste du fait que la cuisine est le laboratoire idéal pour explorer les concepts STIM. « Les mesures, les motifs, la chimie, les propriétés de la matière, la cause et effet et les réactions chimiques sont omniprésents. »

Selon Mme Pouget, l’art culinaire est le moyen parfait pour découvrir STIM. « Pendant la création de leur livre de recettes, les élèves ont fait le design et la création 3D de moules à biscuits et ils ont créé des planches à couper de bois qui sont tout à fait magnifiques. »

L’intention des élèves de Sabotage 6331 est de valoriser l’art culinaire et de souligner la présence STIM dans tout ce que nous faisons dans la cuisine. Selon Nicole Habib, « cuisiner permet le développement d’habiletés transférables: la lecture, la collaboration, la gestion et la créativité sont nécessaires quand on cuisine en famille. C’est aussi une occasion de parler de la santé et de l’alimentation saine. » Nicole croit aussi qu’une recette réussie donne un sentiment d’avoir accompli quelque chose de bien.

Isabelle Grado compare les étapes d’une recette à la construction d’un robot: « Tu dois assembler les bons éléments dans la bonne quantité avec les bons outils ». Le livre de recettes Sabotage est disponible pour téléchargement en français et en anglais sur ce site: https://sabotage6331.wixsite.com/mysite.

TEXTE & PHOTO : courtoisie de l’École secondaire catholique l’Essor