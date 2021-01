Le gouvernement de l’Ontario a annoncé aujourd’hui qu’à partir du 25 janvier les organismes francophones sans but lucratif peuvent commencer à demander une aide financière dans le cadre du Fonds de secours suite à la COVID-19 dont l’enveloppe est d’un million de dollars. Ce fonds, qui est administré par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, fournira un financement opérationnel aux organismes admissibles afin de leur offrir un soutien durant la pandémie.

« Les organismes francophones sans but lucratif font partie d’un réseau communautaire qui contribue à élargir la gamme de services en français offerts dans la province et joue un rôle essentiel dans le maintien du tissu social et culturel de la communauté francophone », a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. « Beaucoup d’entre eux sont en difficulté pendant cette pandémie et il est important que le gouvernement soutienne ces organismes afin qu’ils puissent continuer à servir et à aider les francophones. »

Dans le budget de novembre 2020, le gouvernement a annoncé la création du groupe de travail conjoint du ministère des Affaires francophones et de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario dont le mandat était d’aider les organismes francophones dans le besoin à accéder aux fonds gouvernementaux. Ce groupe de travail a permis la mise en place d’un partenariat exceptionnel pour garantir que les fonds soient rapidement disponibles afin de répondre aux besoins urgents des organismes.

Fort du succès de ce groupe de travail, le ministère des Affaires francophones a confié l’administration du Fonds de secours pour les organismes francophones sans but lucratif suite à la COVID-19 à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

« La pandémie a eu des impacts considérables sur la santé des organismes franco-ontariens et le Fonds de secours arrive à son heure! », affirme Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. « L’AFO se réjouit de la confiance qui nous est accordée par le ministère des Affaires francophones de l’Ontario pour la distribution de ces fonds importants. C’est une autre occasion de réitérer notre engagement à servir la communauté franco-ontarienne et son réseau associatif. »

L’annonce d’aujourd’hui reflète l’engagement continu du gouvernement de l’Ontario à soutenir la vitalité de la communauté francophone.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO – Caroline Mulroney