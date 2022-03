Anne Vinet-Roy, une enseignante de la région de Timmins, a été réélue à la présidence de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) par les 143 membres délégués de l’organisme lors de l’assemblée annuelle virtuelle du syndicat franco-ontarien. Son prochain mandat de deux ans commencera le 1er septembre 2022.

Originaire de la région de la capitale nationale, Anne Vinet-Roy a enseigné à Timmins pendant plus de 20 ans. De 2012 à 2019, elle a été présidente de l’Unité 60A — Nord-Est catholique. Elle a été première vice-présidente de l’AEFO de 2008 à 2012, et présidente de l’AEFO par intérim en 2011 et 2012.

« Je tiens à remercier très chaleureusement les membres délégués de leur confiance renouvelée. Je m’engage à l’honorer tout au long de mon deuxième mandat en continuant à représenter et à défendre nos membres avec diligence et enthousiasme, appuyée de l’équipe de l’AEFO provinciale et des unités locales. Ce sera un plaisir de travailler avec les membres élus au comité exécutif et au conseil d’administration », a déclaré Mme Vinet-Roy.

« Avec ce deuxième mandat, j’aurai le privilège de poursuivre les avancées liées aux droits de nos membres. Mais il ne faut pas se leurrer, le gouvernement auquel nous faisons face continue à vouloir rester sur ses positions, entre autres en ce qui concerne le financement du système scolaire franco-ontarien, et la pénurie de personnel enseignant franco-ontarien pour ne nommer que ceux-là. Ces dossiers et bien d’autres restent à l’avant-plan des préoccupations de l’AEFO. Nous n’avons aucunement l’intention de baisser les bras, et nous continuerons à cibler nos actions pour défendre et faire la promotion des intérêts de nos membres. »

Les membres délégués ont également élu leur nouveau comité exécutif, qui entrera en fonction le 1er septembre prochain :

Anne Vinet-Roy, présidente élue, de la région de Timmins

Gabrielle Lemieux, première vice-présidence, de la région de Sudbury

Marc-Éric Audet, deuxième vice-présidence, de la région d’Ottawa

Ambroise Gomis, conseiller, de la région d’Ottawa

Christian Prémont, conseiller, de la région de London

