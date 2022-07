Près de 200 personnes ont participé le 2 juillet à un gala culturel au Collège Boréal pour célébrer le 62e anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo.

Au programme, des manifestations culturelles telles qu’un défilé de vêtements féminins congolais, des danses folkloriques avec un groupe de jeunes de la communauté, du djembé, et la présentation de plats typiquement congolais comme le pondu (fait avec des feuilles de manioc), le makayabo (poisson salé), de la viande aux saveurs congolaises et le makoso, des pieds de porcs préparés sous forme de bouillon avec des piments forts. Ce festin a été préparé par un groupe de femmes congolaises avec en tête Sophie Mulamba et Sifa Kajibwami.

Le président de la Communauté congolaise de Windsor-Essex (COCOWE), Jacques Lehani Kagayo était fier de la grande participation de la communauté. « Les Congolais célèbrent ce soir le 62ème anniversaire de l’accession à la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays. Une occasion particulière pour ses membres d’échanger les avis sur le passé colonial de leur pays et de parler de leur histoire. Un peuple uni est un peuple fort, tel est le credo que nous pouvons partager avec les autres en ce moment où notre communauté est en pleine mutation. L’unité fait partie des valeurs cardinales léguées par nos ancêtres que nous ne pouvons construire et consolider qu’au travers une organisation sociale comme la nôtre. »

Le président a poursuivi son discours en disant quelques mots sur le projet de COCOWE de se doter d’un centre culturel congolais à Windsor d’ici 2025. Ce projet structuré en trois phases, soit réunir les moyens financiers nécessaires, trouver et acquérir un terrain sur lequel sera érigé le bâtiment, puis la construction du site et du Centre qui contiendra des bureaux, une salle de conférence et de réception, un espace culturel et autres locaux à louer.

« Il s’agit d’un projet ambitieux qui demande beaucoup de courage et de sacrifices, nous en sommes conscients. Mais avec la détermination et l’implication de tous les Congolais, les amis de la communauté et nos partenaires, le projet verra le jour. Nous en sommes convaincus! », conclut M. Kagayo.

Plusieurs organismes avaient délégué des représentants à cet événement dont les deux conseils scolaires francophones, le Réseau-femmes du Sud-Ouest, Épelle-moi Canada, le Club Richelieu, Place du partage, le Black Counsil of Windsor-Essex, le Cercle de femmes de Windsor, le Collège Boréal et le CCFWEK.

La soirée s’est poursuivi sur la piste de danse avec la musique des anciens succès du répertoire congolais et la danse rumba jusqu’à tard dans la nuit.

Photos : Tom Sobocan – Agnès Pendeza et Mado Lwendo