Depuis le 11 novembre et ce jusqu’au 16 décembre à 19 h 30, une sélection de films en français est présentée sur écran géant au Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette. Le coût n’est que de 10 $ pour voir toute la série de films ou 5 $ chacun, incluant le maïs soufflé. En cette période de pandémie, des mesures sanitaires et de distanciation physique sont appliquées lors de ces soirées cinéma.

Les misérables

Le prochain rendez-vous sera donc le mercredi, 25 novembre où les cinéphiles pourront voir le film Les misérables du réalisateur malien, Ladj Ly. Ce thriller raconte l’histoire de Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, et qui intègre la Brigade anticriminalité de Montfermeil. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux policiers d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes.

Mommy

Puis le 2 décembre, c’est le film drame-fiction Mommy de Xavier Dolan qui sera présenté. Une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils, un adolescent profondément turbulent. Ensemble, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de la mystérieuse voisine d’en-face, Kyla.

Le passé

Le mercredi 9 décembre, c’est drame mystérieux Le passé qui prend l’affiche. Ce film raconte l’histoire d’Ahmad qui, après quatre années de séparation, arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors de son bref séjour, il découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad pour tenter d’améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé.

Il pleuvait des oiseaux

Et pour clore cette série de projections le 16 décembre, le Centre communautaire propose le drame réalisé par Louise Archambault, Il pleuvait des oiseaux. Ce long métrage raconte l’histoire de Boychuck, Tom et Charlie, trois vieillards drop-out de la société, qui vivent coupés du monde, dans une forêt d’Abitibi grâce à l’aide de Bruno et de Steve. En échange, les ermites entretiennent leur plantation de cannabis. Lors d’une fête de famille, Bruno rencontre Gertrude, sa vieille tante internée injustement depuis l’adolescence, qui le supplie de ne pas la ramener comme prévu à la résidence. Sensible à sa détresse, Bruno l’installe en cachette chez les ermites. La présence de Gertrude qui tente d’apprivoiser sereinement sa liberté, la mort récente de Boychuck, et l’arrivée insolite d’une photographe dérangera la solitude et la routine du campement. Derrière ce quotidien rustre d’hommes des bois, Il pleuvait des oiseaux est une ode à la vie où l’amour n’a pas d’âge. Bon cinéma!

PHOTO: affiche du film Il pleuvait des oiseaux