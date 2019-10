Le Festival international du film de Windsor (WIFF) lançait la programmation de sa 15e édition le 10 octobre dernier au Théâtre Chrysler, une programmation qui s’étendra cette année sur dix jours d’activités avec 277 projections, dont 42 films en français.

C’est ce qu’a annoncé le directeur général du WIFF, Vincent Georgie en ajoutant que le film Les invisibles du cinéaste français Louis-Julien Petit ouvrira le festival. Avec près de 30 pays représentés, le WIFF a été reconnu comme le plus important festival de films organisé par des bénévoles au pays et s’étalera du 1er au 10 novembre.

Le centre-ville de Windsor verra le WIFF prendre une plus grande place. « Le Wiff Alley est l’allée située entre University et Chatham. Lorsque les gens l’empruntaient pour se rendre du théâtre Chrysler au théâtre Capitol, les gens disaient qu’ils passaient par le WIFF Alley. On trouvait le concept intéressant et on voulait faire quelque chose de tangible pour notre anniversaire cette année. On s’est alors dit que l’on rendrait ce passage plus attrayant, plus sécuritaire et plus intéressante. Nous nous sommes alors engagés à travailler avec le conseil municipal, avec les commerçants et les propriétaires des bâtiments pour acheter des lumières, peinturer, mettre une murale et construire quelque chose de beau à l’année longue. Il y aura aussi de la programmation durant le Festival pour les gens qui vont passer par là. »

Et ce n’est pas tout! Il y aura aussi le Village du WIFF. « Nous fermerons la rue University, entre les rues Victoria et Pelissier, où nous installerons un grand chapiteau en face du Théâtre Capitol le deuxième week-end du WIFF, confirme M. Georgie. Nous y proposerons des fêtes, autant à l’intérieur du chapiteau que sur la rue, et créeront une vraie ambiance de festival. » Après 14 années de succès et de développement, l’événement a pris beaucoup d’ampleur.

Le Prix du WIFF pour les productions cinématographiques canadiennes reconnaîtra cette année l’excellence du cinéma canadien. Après une rigoureuse sélection, l’équipe de programmeurs du WIFF a choisi 10 récipiendaires. Parmi eux, le film de Louise Archambault Il pleuvait des oiseaux, Antigone de Sophie Deraspe, Kuessipan de Myriam Verreault, Matthias et Maxime de Xavier Dolan et Willie de Laurence Mathieu-Léger. Le producteur gagnant de ce prix se méritera un montant de 10 000 $. Le nom du film choisi sera annoncé au gala de clôture du festival.

Quant aux autres films en français, le public aura l’opportunité de voir, entre autres, La femme de mon frère, Alice et le maire, Un amour impossible, Rêveuses de villes, Une colonie, Jeune Juliette, La belle époque, Lola et ses frères, Les fauves, le dernier film d’Agnès Varda, Varda par Agnès, et La chute de l’empire américain de Denys Arcand. Ce dernier film raconte l’histoire de Pierre-Paul Daoust, 36 ans, qui est chauffeur pour une compagnie de livraison malgré un doctorat en philosophie. Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escorte envoûtante, un ancien prisonnier perspicace et un avocat d’affaires. Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, La Chute de l’Empire Américain ferme la trilogie du réalisateur Denys Arcand. Pour toute la programmation du WIFF, consultez le www.windsorfilmfestival.com.

PHOTO: Le directeur général du WIFF, Vincent Georgie