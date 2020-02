Le 15 janvier dernier, une quinzaine de membres du Club Richelieu Windsor ont tenu leur souper mensuel à l’école secondaire de Lamothe-Cadillac. Une équipe d’élèves avec leur enseignant et chef cuisinier Husam Chehada ont cuisiné et servi le repas aux participants. Les noms des élèves, de gauche à droite sont Israa Srour, Rouah Tabti, Zohra Tabti et Zeinab Wehbeh. Les quatre adolescentes ont servi des hors-d’oeuvres, une salade césar, du poulet farci au fromage et aux épinards, des légumes et un gâteau arrosé d’un coulis aux fraises. Après le souper, les Richelieu ont regardé 75 photos prises au Bal des présidents 2019 par David Sobocan.