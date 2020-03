Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a proposé son premier atelier de jumelage et mentorat du projet « Miroir, Miroir », une initiative innovatrice pour faciliter l’insertion professionnelle des femmes, en brisant l’isolement et en soutenant le développement de saines habitudes de motivation et de professionnalisme. Cette initiative permettra aux participantes de se perfectionner sur le plan professionnel et personnel, tout en privilégiant un jumelage interdisciplinaire organique avec un mentor.

Rappelons que Miroir, Miroir est financé par le programme « Effet multiplicateur » de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et qu’il a pour objectif de permettre aux participantes de se perfectionner aux plans professionnel et personnel. Ce projet du Réseau-femmes s’inscrit donc parfaitement dans le cadre des attentes de son bailleur de fonds car accompagner les femmes dans le développement de leur plein potentiel ne peut qu’avoir un impact positif sur la communauté francophone.

La dynamique qui naîtra des jumelages dictera les échanges et initiatives des participantes. « Le programme est très flexible. Le Réseau-femmes n’impose rien. Ce sera aux mentores et mentorées de se rencontrer et de décider de ce qui sera discuté », explique Mariah Amor, directrice générale de l’organisme. Tout de même, l’organisme demeurera disponible pour offrir son soutien et sondera les participantes à deux reprises, au cours des cinq prochains mois, pour faire un suivi du déroulement du projet.

Le samedi, 22 février à l’église catholique Saint-Siméon de Windsor, 27 personnes ont participé à l’atelier de mentorat par les femmes et pour les femmes, présenté par la consultante Ngalula Kalunda. Sa présentation a porté sur l’approche pour réussir un mentorat, l’importance de mettre des limites, les éléments pour une bonne relation, et comment bien communiquer.

Une séance de speed mentoring a alors suivi au cours de laquelle l’ensemble des mentores et des mentorées passaient successivement cinq minutes les unes avec les autres pour juger de leurs affinités et de leurs attentes. Fait intéressant, quelques-unes s’étaient inscrites dans les deux catégories, leurs compétences et leurs besoins les inclinant aussi bien à offrir leurs conseils sur certaines questions qu’à faire appel à l’expertise de leurs consœurs pour d’autres sujets. Les jumelages n’étaient pas non plus limités à deux personnes de sorte que de petits groupes se sont formés : une belle occasion de réseautage en perspective. Pour plus de renseignements, visitez le site rfsoo.ca.

PHOTO (courtoisie Réseau-femmes): La séance de speed mentoring a permis de constater certaines affinités.