Récemment, le maire de Windsor, Drew Dilkens a fait une visite des installations l’usine de transformation et d’évaporation de Sel Windsor, sur l’avenue Prospect, dans le cadre de sa tournée pour encourager les entreprises locales durant cette pandémie de COVID-19. Il s’agit de l’une des plus anciennes usines de production de la région. « Nous sommes si fiers des excellents produits de sel fabriqués ici et qui portent le nom de notre ville », lançait le maire. Cette compagnie est connue à travers le pays et fabrique son sel depuis 127 ans.