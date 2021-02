Cette année, des leaders de grandes entreprises agricoles et agroalimentaires prendront la parole à l’occasion d’un événement virtuel qui explorera les débouchés de l’industrie agricole et agroalimentaire canadienne et la façon dont le Canada peut exploiter son plein potentiel en matière de production alimentaire à l’échelle internationale. Cette journée sera également l’occasion de célébrer l’industrie sur les médias sociaux.

« Le JAC est l’occasion idéale de remercier les femmes et les hommes qui sont les piliers de la production et de la transformation des aliments d’un océan à l’autre, a déclaré Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en annonçant la cinquième édition du JAC qui se déroulera le 23 février.

« Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de partout au Canada se sont surpassés au cours de la dernière année, et ce, malgré tous les défis engendrés par la COVID-19. C’est donc une raison de plus pour célébrer l’agriculture canadienne et tous ceux qui travaillent fort pour que les tablettes de nos épiceries soient garnies d’aliments canadiens de qualité, souligne Mme Bibeau.

« J’encourage tous les Canadiens à participer aux célébrations autant que possible. Comme la population du pays a célébré les efforts des travailleurs de la santé au cours de la dernière année, nous pouvons joindre nos voix pour offrir une ovation remplie d’amour et de gratitude aux familles agricoles et aux entreprises agroalimentaires. »

En raison de la pandémie et de l’impossibilité de se rassembler, la cinquième édition du JAC comprendra un événement virtuel en remplacement de la conférence qui se tenait à Ottawa et qui ralliait des leaders de l’industrie, des dirigeants politiques et des étudiants de partout au pays. Des leaders de l’industrie se réuniront donc en ligne pour célébrer cette journée en participant à une causerie qui portera sur les possibilités que l’avenir réserve à l’industrie agricole et agroalimentaire canadienne.

Le président-directeur général de FAC, Michael Hoffort, et l’ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, discuteront de la façon dont le Canada peut exploiter son plein potentiel à titre de producteur d’aliments à l’échelle internationale. L’événement virtuel donnera aussi la parole aux leaders d’opinion Chantelle Donahue de Cargill, Daniel Vielfaure de Bonduelle et Murad Al-Katib d’AGT Foods.

Au cours de ce programme de 90 minutes, le groupe d’experts se penchera sur les perspectives de croissance mondiale du secteur agroalimentaire et sur la façon dont l’industrie agricole et agroalimentaire peut être un outil puissant dans la reprise économique de notre pays.

L’inscription à la causerie virtuelle (gratuite) se fait à l’adresse JourAgCan.ca.

En outre, que vous soyez un producteur ou un consommateur, vous êtes invité à lever votre fourchette et à raconter votre histoire sur les aliments canadiens dans les médias sociaux.

« Chaque année, à l’occasion du JAC, consommateurs et producteurs partagent leur vision positive de l’agriculture et de l’alimentation, et cela est encore plus important cette année, déclare Isaac LeClair, porte-parole de L’agriculture, plus que jamais, l’un des moteurs du JAC. Les personnes qui œuvrent dans l’industrie agricole et agroalimentaire se sont adaptées de façon remarquable au cours de la dernière année, et les Canadiens l’ont remarqué et saluent ces efforts. »

L’Étude sur la confiance du public 2020, réalisée par le Centre canadien pour l’intégrité des aliments, indique que la population est optimiste quant à l’approvisionnement alimentaire, et ce, malgré la pression exceptionnelle et l’examen du public que subit le système agroalimentaire canadien en raison de la COVID-19. Les consommateurs ont chaudement applaudi la réponse du système à la pandémie : près de 9 répondants sur 10 (87 %) ont confiance que le système agroalimentaire continuera d’assurer un approvisionnement d’aliments salubres pour les Canadiens.

M. LeClair souligne que les gens peuvent manifester leur soutien en partageant leur photo préférée ayant pour thème l’alimentation ou l’agriculture, ou même en préparant leur recette favorite en utilisant uniquement des aliments canadiens.

« Il existe une foule de façons simples d’exprimer votre reconnaissance et de célébrer. N’oubliez pas de prendre une photo lorsque vous allez lever votre fourchette à l’extraordinaire système agroalimentaire canadien, puis de la publier sur les médias sociaux, accompagnée du mot-clic #JourAgCan. »

Enfin, M. LeClair encourage les producteurs et les transformateurs de tous les secteurs à afficher leur fierté et leur passion en établissant un dialogue positif avec les consommateurs, que ce soit en ligne ou en personne, pour parler de leur vision de la croissance et de leurs contributions à l’industrie dont nous dépendons tous.

L’année dernière, le mot-clic #JourAgCan a atteint des millions de Canadiens sur les réseaux sociaux. Pour d’autres façons de célébrer le Jour de l’agriculture canadienne, visitez le site Web JourAgCan.ca.

SOURCE – Financement agricole Canada

PHOTO (Facebook) – Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire