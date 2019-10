La francophonie locale était bien représentée le vendredi 27 septembre lors de la réception du French Part’Eh de l’Association des communautés francophones de l’Ontario Windsor-Essex-Chatham-Kent (ACFO WECK), événement qui avait lieu au Mackenzie Hall, dans le quartier historique de Sandwich à Windsor. L’événement, dont le thème était « Ensemble, faisons briller la francophonie! », était présenté à guichet fermé.

Au menu, souper de poulet rôti, saumon poêlé ou végétarien, pâtisseries, musique avec le DJ Serge Akpagnonite, danse, jeux, tirage de prix de présence et remise des prix de reconnaissance de l’organisme pour l’engagement communautaire d’une personnalité francophone ou francophile, pour un organisme qui s’est démarqué au cours de la dernière année par ses actions pour l’avancement de la francophonie locale.

La soirée était animée par Carole Papineau (ACFO WECK) et Patricia Dubé (YMCA). Outre l’ACFO, les deux conseils scolaires francophones, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), le Club Richelieu Windsor, l’Entité de planification des services de santé en français Érié-St. Clair/Sud-Ouest, Épelle-moi Canada et plusieurs autres représentants d’organismes multiculturels de la région étaient représentés à cette activité qui clôturait les festivités du Jour des Franco-Ontariens.

Après le repas, l’auditoire a participé à un jeu questionnaire avec choix de réponses sur le thème de la francophonie. Les organisateurs calculaient le nombre de bonnes réponses par table pour déterminer des gagnants à la fin de la ronde de questions. Les participants ont eu beaucoup de plaisir durant cette activité où plusieurs croyaient détenir de bonnes réponses mais s’étaient trompés. Ils ont tous applaudi l’initiative qui a permis à certains d’en apprendre davantage sur des faits historiques de la francophonie ontarienne.

Puis, l’ACFO a présenté son Prix de l’engagement communautaire francophone a été remis à Jacques Kenny. M. Kenny a pris sa retraite l’hiver dernier après avoir occupé les fonctions de directeur général de l’’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest depuis le 16 mai 2011. Il a travaillé comme superviseur de l’éducation permanente au Collège St. Clair et a évolué au Collège des Grands-Lacs en tant que directeur du campus de Windsor, doyen de la formation aux adultes, directeur des programmes à l’international et directeur des Ressources humaines.

Il a également été très actif sur le plan communautaire en étant membre fondateur et président de la Clinique juridique bilingue Windsor-Essex-Kent, président de l’ACFO WECK, directeur de l’ACFO provinciale, conseiller scolaire, membre fondateur et président du CCFWEK et membre du conseil d’administration du Windsor Regional Hospital. Il a été également président du RDÉE Ontario, et est encore à ce jour président du Conseil scolaire catholique Providence.

L’ACFO a ensuite remis le prix de reconnaissance à Windsor Essex Local Immigration Partnership (WELIP) qui encourage les communautés à se munir d’un plan efficace pour l’intégration des nouveaux arrivants dans la région. L’organisme travaille depuis plusieurs années avec les différentes associations francophones pour l’amélioration de l’offre de services aux immigrants francophones à Windsor-Essex.

Seize employés des écoles françaises de la région ont également été reconnus par leurs pairs pour leur dévouement.

La soirée s’est achevée dans l’émotion lorsque Carole Papineau a annoncé le départ de Maéva Darnal, employée de l’ACFO WECK et du CCFWEK depuis quelques années, qui retourne en France en octobre. Mme Darnal a contribué à la mise en place de plusieurs initiatives et activités dans le milieu communautaire francophone pour les deux organismes.