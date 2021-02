Le Conseil scolaire catholique Providence est heureux d’annoncer la nomination de Vanessa Kaboré au poste de conseillère en droits de la personne et en équité. Ce nouveau poste s’inscrit dans les actions du Csc Providence qui visent à assurer un milieu scolaire et de travail favorisant la pleine réalisation des élèves et des membres de la communauté scolaire.

En plus d’avoir à son actif plusieurs années de pratique privée de formation et coaching en changement de mentalités, Vanessa Kaboré est forte d’une maîtrise en droit et possède une solide expertise en éthique et déontologie acquise au sein d’organismes de protection du public.

Joseph Picard, le directeur général du Conseil scolaire catholique Providence est convaincu que « l’expérience juridique de Mme Kaboré ainsi que ses compétences en enquêtes, relations interpersonnelles et en renforcement de capacités seront des atouts importants en faveur des droits de la personne et de l’équité au sein de la grande communauté du Csc Providence. »

En tant que conseillère en la matière, Vanessa Kaboré développera et consolidera les politiques et procédures en droits de la personne et en équité. Elle sensibilisera et donnera des formations aux employés du Csc Providence et aux autres parties prenantes. Elle fournira des recommandations sur les préoccupations et plaintes reçues des élèves, parents, personnel et autres membres de la communauté scolaire.

Mme Kaboré entrera en fonction le 1er mars prochain.

SOURCE – Csc Providence

PHOTO – Vanessa Kaboré