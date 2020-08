Depuis le 18 août dernier, le Comité du SIDA de Windsor (fondé en 1988) est officiellement connu sous le nom de Pozitive Pathways Community Services. Cette nouvelle marque est le résultat de l’engagement de l’agence à fournir des programmes et des services adaptés aux expériences vécues des clients.

L’organisme fournit une réponse communautaire par le biais de programmes et de services spécialisés qui fonctionnent avec et pour les gens vivant avec le VIH, leur famille et entourage, pour ceux qui consomment des substances et les personnes qui s’’identifient comme 2SLGBTQ+.

Le nouveau logo de l’organisme

Ces programmes et services visent aussi les personnes issues des communautés africaines, caribéennes, noires ou s’identifiant comme personnes de couleur, gens des communautés autochtones et autres soutenant les communautés vulnérables et marginalisées.

« Construire des parcours « Pozitive » pour notre communauté de manière significative est notre objectif principal, déclare Michael Brennan, directeur général de l’organisme. Notre nouveau nom et notre logo représentant un chemin et un arbre témoignent de la volonté de l’agence à créer des voies qui relient les personnes et les fournisseurs de services dans la communauté.

Notre agence honore nos racines et nos valeurs fondamentales dans l’activisme, s’engage par ses branches nombreuses et variées au soutien de ces personnes, et s’étend à des programmes et services dynamiques qui se connectent les uns aux autres. »

Cette nouvelle marque est un moyen pour l’organisme de soutenir l’expansion de ses programmes et services pour répondre aux besoins de différentes populations, tout en réduisant la stigmatisation et les obstacles pour les nombreuses personnes de différentes communautés de la région qui y ont accès.

« L’introduction de notre nouvelle marque est le résultat de trois ans de consultations avec un large éventail de parties intéressées et clés de l’agence, ajoute M. Brennan. L’évolution de notre organisme soutient l’expansion de nos programmes et services pour répondre aux besoins de différentes populations, tout en réduisant la stigmatisation et les obstacles pour les personnes de différentes communautés de notre région. Il était essentiel que les parties intéressées choisissent un nom représentatif des personnes vivant avec le VIH tout en réduisant la stigmatisation. »

« Notre conseil d’administration, notre personnel, nos pairs et nos bénévoles restent passionnés par la mise en œuvre de programmes innovateurs de prévention et d’éducation sur le VIH, de campagnes anti-stigmatisation et de solutions pour réduire les obstacles à l’accès aux soins tout en offrant un espace de compassion où les gens se retrouvent et se sentent soutenus, explique Naomi Levitz Shobola, présidente du conseil d’administration.

« Nous sommes conscients des nombreux problèmes systémiques croisés qui ont un impact sur les personnes pour lesquelles et avec qui nous travaillons. Pozitive Pathways restera actif et concentré dans notre travail de réduction de la stigmatisation, de la discrimination et de l’isolement social afin d’aider les individus à prendre contrôle de leurs décisions en matière de santé et de bien-être.

Au cours des prochains mois, vous verrez des changements par rapport à notre localisation, notre site internet et nos médias sociaux qui refléteront la nouvelle marque. » Pour toutes les dernières mises à jour et pour connaître l’histoire complète de la nouvelle marque, visitez www.pozitivepathways.com.

SOURCE – Pozitive Pathways

PHOTO – Michael Brennan, directeur général de Pozitive Pathways