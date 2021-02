À compter de septembre 2022, le programme Soins infirmiers auxiliaires sera offert sur tous les campus du Collège Boréal, y compris celui de Windsor. Cette offre élargie découle de la volonté du collège de renforcer son rôle de chef de file en formation dans le domaine de la santé.

Le programme, déjà disponible aux campus de Sudbury, de Timmins et de Toronto, propose aux aspirants infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés la formation nécessaire pour accéder à une carrière hautement valorisante.

Les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés prodiguent des soins au sein d’équipes pluridisciplinaires dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou de prévenir la maladie. Ils accompagnent les personnes de tous âges lors de leur expérience de santé et de maladie et travaillent dans un milieu en constante évolution.

L’offre de cette formation de deux ans dans les sept campus du Collège Boréal sera rendue possible par l’adoption de nouvelles approches d’enseignement. Les cours pratiques, laboratoires et stages seront effectués en mode présentiel dans chaque communauté où le programme sera offert, grâce à des collaborations avec plusieurs partenaires en santé. Les cours théoriques, quant à eux, seront offerts par le biais du logiciel Zoom.

« Au cours des 10 derniers mois, les étudiants nous ont dit à maintes reprises que la possibilité de suivre leurs cours par Zoom rendait nos programmes plus accessibles », explique Lyne Michaud, vice-présidente – enseignement au Collège Boréal. L’accessibilité est une des priorités stratégiques du collège et l’offre du programme de Soins infirmiers auxiliaires en mode alternatif est une façon pour nous de mieux répondre aux besoins des étudiants. »

« Les défis auxquels nous avons fait face au cours de la dernière année ont braqué les projecteurs sur l’incroyable travail des professionnels de la santé, ajoute Daniel Giroux, président du Collège Boréal. Ils ont également mis en lumière les besoins pour des programmes de formation adaptés à notre nouvelle réalité.

Un des rôles du Collège Boréal est de s’adapter rapidement pour répondre à ces besoins. Notre expérience avec des modes de livraison diversifiés lors de la pandémie nous a permis de réaliser qu’il serait possible d’offrir ce programme dans chacun de nos campus. Nous avons très hâte d’accueillir notre première cohorte d’étudiants en Soins infirmiers auxiliaires à Hearst, à Kapuskasing, dans le Nipissing et à Windsor dès septembre 2022. »

« L’offre du programme de Soins infirmiers auxiliaires est conséquente avec la vision du Collège Boréal d’enrichir notre communauté en offrant des formations de qualité qui répondent aux priorités et aux besoins de nos partenaires et clients, indique Kim Morris, doyenne – École des sciences de la santé au Collège Boréal. Ce programme est rendu possible par l’engagement de nos partenaires dans chaque communauté envers le succès du programme.

« Nous continuerons de compter sur ces partenariats pour développer de nouveaux programmes, tel un baccalauréat en Sciences infirmières, qui verront le jour au cours des prochains mois. »

