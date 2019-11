Le traditionnel souper mensuel du Club Richelieu Windsor a eu lieu le 13 novembre dernier et cette rencontre a donné l’occasion de reconnaître officiellement cinq nouveaux membres. La cérémonie d’intronisation s’est déroulée dans la salle Richelieu du Collège Boréal.

D’entrée de jeu, le président du Club Tom Sobocan a soumis à la volonté de l’assemblée deux principales propositions. Dans un premier temps, Il était question de se prononcer sur l’institution à laquelle offrir le piano qui faisait un retour après un long séjour avec la Chorale du Tricentenaire. Le choix a été unanimement porté sur la Résidence Richelieu.

Dans un second temps, cinq personnes qui attendaient leur intronisation ont été appelés un à un devant les membres pour recevoir à la fois le certificat de reconnaissance et le bouton Richelieu. Ils se sont par la suite engagés solennellement devant l’assemblée et le président de la séance, Tom Soboccan a prononcé en ces termes : « Connaissant les buts, l’action et les caractéristiques du Richelieu International, je m’engage à respecter ses règlements et à travailler dans la paix et la fraternité ».

Parmi les personnes qui ont juré fidélité aux idéaux du Club Richelieu se trouvait un jeune homme, Ben Vigneux qui se dit prêt à rajeunir l’institution dans laquelle il a été introduit par sa famille depuis son enfance. « Je veux attirer plus de jeunes au Club parce que la majorité des membres ont un certain âge. Je suis beaucoup plus intéressé par les diverses cultures francophones qui représentent le Club Richelieu Windsor aujourd’hui. C’est intéressant d’apprendre la culture des autres personnes. Je veux perpétuer la tradition », explique avec fierté Ben Vigneux.

La soirée a été agrémentée par la reprise du jeu des amendes tel que réclamé lors du précèdent souper Richelieu. Plusieurs personnes se sont levées pour amender certains de leurs amis qui ont célébré leurs anniversaires de plus de 80 ans en toute discrétion, ou un jeune qui n’a pas annoncé avoir décroché son tout premier emploi. Le président du Club a surpris tout le monde en amendant tout membre du club qui n’avait pas mis son bouton Richelieu. La majorité des membres ont dû fouiller dans leurs poches pour donner au moins 25 cents.

Le souper Richelieu a pris fin dans une ambiance amicale et fraternelle suite aux discussions amusantes et aux rires suscités par le jeu des amendes. Le prochain souper Richelieu sera le Bal des présidents, souper annuel pour célébrer la fin d’une année bien remplie et l’arrivée de la période des Fêtes, qui aura lieu le 13 décembre au Serbian Centre de Windsor.

PHOTO: Les cinq nouveaux membres du Club Richelieu avec Tom Sobocan (à gauche) et Élise Mboyo (à droite)

SOURCE: Gabriel Nikundana