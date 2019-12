L’École élémentaire catholique Saint-Antoine a perpétué sa tradition de Noël cette année en fabriquant de nouveau un char allégorique pour participer à la parade de Noël de Tecumseh. Grâce à la créativité, le talent extraordinaire et les nombreuses heures de travail de Charlotte Carriere et Roger Lachance, le char ayant pour thème Toy Story a pris forme. Plusieurs personnages du film ont été reproduits sur la plate-forme du camion servant de char allégorique, et décoré pour l’occasion. C’est incroyable ce qui peut être créé avec du styromousse, du carton, du bois, des tubes de tapis et des nouilles de piscine. Sans oublier les centaines de vis et les lumières. L’école tient à remercier Julie Needs pour son art. Les élèves et le personnel de Saint-Antoine se sont amusés le 22 novembre dernier à donner des bonbons, à souhaiter Joyeux Noël aux nombreux spectateurs tout au long du parcours du défilé dans les rues de Tecumseh, et surtout de voir la réaction sur le visage des enfants. Le Père Noël et son épouse était au plus fort du défilé pour souhaiter à tous un joyeux Noël et une bonne année 2020.