Les jeunes qui fréquentent le Centre d’orientation pour adolescents du CCFWEK sont passablement occupés ces jours-ci avec une panoplie d’ateliers et d’activités proposés. À commencer par un atelier de zumba présenté une fois par mois par Marica Soleski, et durant lequel les participants bougent durant 60 minutes au rythme de la musique.

Aussi, l’organisme Réseau-femmes du Sud-Ouest propose des ateliers d’information pour les adolescents sur différents thèmes reliés à la violence faites aux femmes, comment gérer ses émotions, etc. « Notre mandat est d’apporter du soutien aux femmes francophones de 16 ans et plus qui ont subi de la violence, explique Blandine Lesage, intervenante au Réseau-femmes. On ne veut pas être seulement réactives et nous devons faire de la prévention, éduquer et sensibiliser la communauté sur divers aspects de la violence. Les adolescents sont dans une tranche d’âge difficile et sont majoritairement des nouveaux arrivants. Notre travail est de les informer, leur offrir des outils et les sensibiliser à identifier des situations de violence. »

Puis le 3 février dernier, les jeunes ont souligné la Journée mondiale du Hijab célébrée le 1er février chaque année. Zahra Abou El Hassan, travailleuse sociale de Services à la famille Windsor Essex, est venue présenter le Hijab. Elle a expliqué les raisons du port du voile, les différents types de voile, et a démystifié certaines mauvaises croyances par rapport aux vraies raisons pour lesquelles des femmes décident de le porter.

Une autre belle rencontre a été celle avec Teajai Travis de Arts can Teach, un programme créé en 1994 par Angela Elster du Conservatoire Royal de Toronto, et qui se base sur le renforcement de l’apprentissage par les arts. Lors du dernier atelier, les jeunes ont participé à un cercle de conversation pour apprendre l’anglais avec l’aide du rythme des djembés. Ils ont discuté de divers thèmes pour, par exemple, accroître leur confiance lors d’une entrevue pour un emploi.

Le Centre pour adolescents offre également des ateliers en emploi donnés par des intervenants d’organismes francophones et anglophones pour promouvoir les programmes offerts au Collège Boréal, au Collège St. Clair et à l’Université de Windsor. Aussi, des dirigeants d’entreprises participent à ces ateliers pour faire comprendre aux jeunes ce qu’ils recherchent d’un employé, les points forts lors d’une entrevue, etc.

Tout au long de l’année, des activités sportives sont organisées par le planificateur sportif du Centre, Ahmed Abou El Hassan. Les jeunes vont voir des parties de basketball et de soccer dans les écoles, vont jouer au basketball, au badminton ou autres sports au YMCA. L’hiver, ils se rendent également au parc Lans Peary pour patiner en groupe pour une heure ou deux. Finalement, la conseillère en gestion de crise du Centre, Jeanne Ingabire organise un atelier par mois sur des sujets tels que la santé mentale.

À venir ce mois-ci, un nouveau bloc de 6 semaines de cours de danse afrobeat, et pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs, une journée portes ouvertes aura lieu le 28 février de 15 h à 18 h. Musique, nourriture et danses culturelles africaines seront au menu, une opportunité pour plusieurs d’en apprendre davantage sur certaines cultures.

