De la société de consommation dans laquelle nous vivons de nos jours, il est de plus en plus difficile pour un parent de faire sauter de joie son adolescent avec un seul et simple cadeau pour Noël. Mais pour des jeunes issus de familles immigrantes nouvellement arrivées à Windsor, c’est une toute autre réalité, eux qui ne s’attendent à rien de spécial pour la période des Fêtes.

Pour remédier à cela, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) présentait sa célébration annuelle de la fête de Noël, le lundi 17 décembre au Centre d’orientation pour adolescents. Ce jour là, un nombre record de 47 jeunes se sont présentés à cette activité, 46 qui fréquentent le Centre régulièrement durant l’année et un nouveau venu invité par l’un des usagers.

« C’est le double de participants comparé à l’année dernière, confirme la coordonnatrice du Centre, Marie-Ève Pichette. Nous leur avons servi un repas style restaurant avec service aux tables, du poulet frit halal avec pommes de terre en purée, salade de choux et dessert. Par la suite, les jeunes ont partagé avec nous ce que Noël représentait pour eux, pour leur famille. »

Le groupe a ensuite entonné un air du temps des Fêtes jusqu’à l’arrivée du père Noël avec la poche remplie de cadeaux.

« À la fin de novembre, nous avons incité chacun d’entre eux à écrire une lettre au père Noël pour demander quelque chose dont ils ont besoin ou qui les rendrait vraiment heureux, explique Mme Pichette. Il fallait qu’ils donnent trois choix et les numéroter en ordre de préférence. Pour obtenir un budget afin de trouver les choses qu’ils ont demandé, nous avons en premier lieu envoyé une demande de don pour notre activité à la communauté, via les réseaux sociaux et les réseaux communautaires, chez nos partenaires, etc. »

La lettre se lisait comme suit : « Cette année encore, nous aimerions avoir la chance de pouvoir répéter l’activité car de voir la joie sur leur visage tout illuminé, déchirant le papier d’emballage afin de trouver ce qui se trouvait dans leur petit paquet, n’avait simplement pas de prix. C’est donc pour cette raison que nous nous adressons à vous. Une participation, si petite soit-elle, nous permettrait de faire vivre et revivre des moments magiques et mémorables à tous ces jeunes nouveaux arrivants durant la période des Fêtes. »

C’est alors que la magie s’est opérée avec le déblocage d’un budget du CCFWEK provenant principalement de dons offerts par les membres de la communauté, et des objets envoyés de partout en région, même du Québec et des États-Unis. « Lors de la récolte des dons, nous avons reçu deux consoles de jeux vidéo PS3 et tous les accessoires, une console de jeux vidéo XBOX et tous les accessoires, une paire d’espadrilles NIKE pour fille (neuves), une paire de bottes d’hiver pour fille (neuves), un IPhone 5S, deux caméras SONY, un ordinateur portable et deux bicyclettes. Les gens ont été très généreux avec nous, sans compter l’argent amassé pour le reste des cadeaux », poursuit la coordonnatrice. Au total, 47 cadeaux ont été remis pour s’assurer que chaque jeune immigrant reparte avec quelque chose.

« Nous avons une travailleuse sociale qui travaille avec nous trois jours par semaine et elle nous a félicité chaleureusement puisque c’est probablement la seule fête de Noël que ces jeunes auront cette année, et le seul cadeau qu’ils recevront. Ils ont été embrassés par la francophonie canadienne et le remettent bien aux employés du Centre avec de nombreux câlins et la démonstration d’un sentiment d’attachement, d’appartenance. C’est donnant-donnant! », conclut Marie-Ève Pichette.

Les réactions émotives démontrées par des jeunes qui reçoivent un IPhone 5 usagé et qui sautent au plafond, c’est le jour et la nuit avec la réaction qu’aurait un autre enfant né ici dans une famille canadienne. Ils ont reçu des objets comme des Xbox 360, pas les derniers modèles mais ils étaient fous de joie.

Sur une base quotidienne, une vingtaine de jeunes fréquentent chaque jour l’établissement pour adolescents. Ils reçoivent de l’aide académique pour leurs travaux scolaires, des services de conseils à l’emploi, et autres besoins spécifiques à leur intégration sociale. Ils savent qu’ils participent à quelque chose d’important et se sentent intégrés dans la communauté. De les voir s’épanouir et développer une certaine économie, c’est le but principal de l’équipe du Centre d’orientation.

PHOTO: Une belle journée que nul n’oubliera de sitôt!