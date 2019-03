Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a annoncé le 11 mars dernier l’ouverture d’un nouveau bureau dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Situé au 1000, avenue University Ouest, bureau 101 à Windsor, ce point de service s’ajoute à ceux d’Ottawa, Toronto, Sudbury et Temiskaming Shores.

Ce nouveau bureau sera un point de convergence vers les différents services offerts par le CCO et notamment l’appui au développement des entreprises sociales et coopératives. La région de Windsor s’est démarquée par son dynamisme au courant des dernières années et

il devenait urgent pour le CCO d’y dépêcher des ressources supplémentaires. L’ouverture de ce site concorde en outre très bien avec les plans de développement de l’organisation.

Ceci permettra d’augmenter l’offre de services aux entrepreneurs dans la région et de créer de nouveaux liens pour la croissance économique et sociale raisonnée de la région. La prise de possession du bureau a été réalisée au début du mois et un lancement officiel y sera organisé le 28 mars de 15 h à 17 h.

Pour le directeur général du CCO, Julien Geremie, ce lancement est particulièrement enthousiasmant : « Nous pensions qu’il était important d’établir une présence locale. Nous travaillons déjà sur de nombreux projets dans la région de Windsor et nous avons hâte d’y renforcer nos liens dans la communauté. De nombreuses formations y seront offertes, et tous les services habituels du CCO y seront disponibles. J’encourage la communauté à communiquer avec nous pour en savoir plus sur ces services ».

Clément Panzavolta, auparavant agent de développement pour le CCO à Toronto, devient agent principal et chargé des opérations pour le bureau de Windsor. Champion reconnu de l’appui aux entreprises collectives, il sera prochainement épaulé par une seconde personne.

Le CCO tient à remercier tous les partenaires de son installation réussie à Windsor. Une invitation est lancée pour venir visiter le nouveau bureau le 28 mars prochain ! Pour participer à l’évènement, veuillez envoyer un courriel de confirmation à l’adresse suivante: clement.panzavolta@cco.coop.

SOURCE: CCO