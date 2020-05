L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a dévoilé le 6 mai dernier la liste des 17 organismes bénéficiaires des subventions de la troisième ronde du programme « Effet multiplicateur ». Près de 200 000 $ vont être attribués à des organismes dont les projets sont destinés à bonifier l’offre active de service aux francophones de la province.

Pour les organismes récipiendaires, l’aide financière servira à renforcer la capacité économique régionale pour l’innovation, l’entrepreneuriat et la collaboration, et à promouvoir le développement d’une économie forte et diversifiée dans le Sud-Ouest, le Centre et l’Est de l’Ontario. Ces projets financés, développés en partenariat avec plus de 30 organismes communautaires, créeront 19 emplois permanents et 25 postes temporaires dans la province, en plus de sécuriser 40 emplois déjà existants (permanents ou temporaires).

« Grâce à l’aide reçue de FedDev Ontario, des projets de qualité sont soutenus et servent à la population franco-ontarienne. Cela participe directement à l’épanouissement et le renforcement de nos communautés. À chaque ronde que nous lançons, nous constatons que les demandes augmentent. Pour cette période, nous avons reçu des demandes de la part de 33 organismes pour un montant total de près de 575 000 $ », explique Peter Hominuk, directeur général de l’AFO.

Le programme « Effet multiplicateur » veut outiller les organismes communautaires pour identifier les effets de levier de leurs initiatives et maximiser ainsi leur impact dans les communautés francophones du Sud de l’Ontario. Le programme soutient le « Plan stratégique communautaire Vision 2025 » qui pointe le manque de ressources comme étant un défi pour la conception de projets.

Parmi ces récipiendaires, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) reçoit 15 000 $ pour le développement d’un plan stratégique et opérationnel pour le projet de Carrefour communautaire francophone.

« L’idée est qu’une firme experte en plan stratégique et opérationnel va être embauchée pour développer un plan collectif en consultation avec les colocataires du Carrefour ainsi que les groupes utilisateurs qui ne sont pas locataires mais qui pourront profiter des locaux pour organiser des activités communautaires, explique Didier Marotte, directeur général du CCFWEK. Ce remue-méninge de mise en œuvre collectif permettra une meilleure stratégie ou approche des ambitions de ce Carrefour et de son utilisation. À la fin de la journée, ce plan quinquennal restera ouvert aux idées et améliorations et, durant ce processus, nous espérons un rapprochement entre les divers groupes. On regarde l’ensemble de la communauté francophone dans toutes ses couleurs et ses formes. »

Ce programme est financé par l’Agence fédérale de développement économique du sud de l’Ontario (FedDev Ontario), institution fédérale qui fait partie du portefeuille de l’Innovation, Sciences et Développement économique du gouvernement du Canada.

SOURCE : L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario

PHOTO (archives Le Rempart): C’est dans ce bâtiment que le CCFWEK bâtira le Carrefour communautaire.