Les adolescents et jeunes adultes de la région ne connaissent pas très bien les services bilingues offerts à Windsor-Essex qui pourraient les aider, pas plus que les organismes qui les parrainent. C’est pourquoi le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et le YMCA de Windsor-Essex unissent leurs efforts pour présenter un événement virtuel le 25 août prochain intitulé Bien-être des jeunes.

C’est Patricia Balzer, gestionnaire du projet arrimage au CCFWEK et Kristie Matte, intervenante auprès des jeunes au YMCA de Windsor-Essex, et responsable du Programme de sensibilisation aux jeux de hasard chez les jeunes qui organisent cette activité.

« Nous sommes fières d’annoncer cet événement entièrement bilingue qui aura lieu l’après-midi du 25 août, mentionne Mme Matte. Nous aurons des candidats de partout dans le comté qui vont jouer virtuellement à des jeux, répondre à des questions qui aideront à élargir leurs connaissances sur les programmes, les services et les organismes jeunesse qui peuvent les aider. Nous avons trouvé un bon nombre d’associations partenaires telles que BAMA, le Centre d’orientation pour adolescents, Service Canada, l’Hôpital régional de Windsor, Youth Diversion, et New Beginnings, pour ne nommer que celles-là. Tous les participants recevront des prix offerts par le CCFWEK, le YMCA et quelques commanditaires. »

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un courriel à Kristie Matte (kristie.matte@swo.ymca.ca) qui vous enverra le lien électronique pour remplir le formulaire de participation. Cet événement sera gratuit pour tous les participants.

Le Programme de sensibilisation aux jeux de hasard chez les jeunes est une initiative d’éducation et de prévention dont le but est de sensibiliser les jeunes au jeu. Ce programme est dirigé par le YMCA du Grand Toronto en collaboration avec les autres YMCA de l’Ontario.

Avec le soutien du YMCA du Grand Toronto, l’intervenante jeunesse offre des séances de sensibilisation en français et anglais, organise des activités d’engagement destinées aux jeunes et met en œuvre des initiatives de mobilisation communautaire dans un grand nombre de contextes différents.

Il s’agit de stratégies préventives et éducatives destinées à réduire les méfaits potentiels du jeu de hasard, des présentations adaptées à quatre groupes d’âge, soit de 8 à 10 ans, 11 à 14 ans, 15 à 18 ans, et 19 à 24 ans. Le programme propose aussi des ateliers pour les parents, gardiens, professionnels travaillant auprès des jeunes et les personnes servant de modèles pour les jeunes.

PHOTO – Kristie Matte