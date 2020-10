Le projet de la Croix-Rouge a pris naissance grâce à une subvention de 100 300 $ que le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a reçue l’été dernier pour soutenir des familles francophones dans le besoin durant la pandémie de COVID-19.

Il s’agit d’une initiative du comité Franco-COVID composé de huit partenaires pour les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent, soit l’ACFO-WECK, le CCFWEK, les conseils scolaires Providence et Viamonde, l’Entité de planification des services de santé en français Érié-St. Clair/Sud-Ouest, la Paroisse Saint-Jérôme, le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario et le RLISS Érié-St. Clair.

Le but est d’améliorer l’accès à environ 1000 francophones de la région aux services de soutien dont ils ont besoin durant la pandémie de COVID-19 et de pallier des lacunes identifiées en termes de sécurité alimentaire et de soutien à la nutrition, de soutien psychosocial et à la santé mentale, telle la distribution de nourriture et de vêtements, ainsi que l’accès à du counseling.

« Les fonds aident à atténuer les impacts de la COVID-19 en aidant les populations vulnérables à naviguer un système qui fonctionne en anglais. La COVID-19 et le confinement ont exacerbé les difficultés et le stress liés à l’intégration dans notre milieu tout comme l’anxiété résultant de l’obligation de vivre confinés dans de petits logements avec une famille nombreuse.

« Le projet aide notamment les personnes à faible revenu ou vivant dans la pauvreté, les nouveaux arrivants ainsi que les communautés de langue officielle en situation minoritaire », explique le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte.

De septembre à novembre, six sessions de deux semaines chacune permettent aux partenaires sur le terrain d’identifier, d’enregistrer et d’aider des familles dans le besoin. Dans le cadre de la première session, le projet a fourni au-delà de 1000 pièces de protection individuelle telles que des masques, des gants et une fiche de renseignements sur les précautions à prendre pendant la cette crise sanitaire.

Les partenaires ont donné 200 cartes lors de la première session à 110 familles dont 22 d’entre elles comptaient plus de 7 personnes par logement.

La deuxième session a permis de distribuer une centaine de cartes et de desservir 62 familles dont 7 sept comptaient plus de 7 personnes par logement. Le projet en est maintenant à la fin de sa troisième étape.

« Pour la gestion du projet sur notre territoire, nous travaillons avec la paroisse St-Jérôme, la mosquée Rose City, le Réseau-femmes du Sud-Ouest, les deux conseils scolaires francophones pour les écoles de Windsor-Essex et Chatham-Kent, l’Association congolaise de Windsor-Essex, Place du partage, l’Association camerounaise du Sud-Ouest, le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette, nos programmes de travailleurs en établissement dans les écoles et du Centre d’orientation pour adolescents, ajoute M. Marotte. « Ils ont été mandatés d’identifier, d’enregistrer et de distribuer les cartes-cadeaux à leur clientèle. Nous avons obtenu 1350 cartes-cadeaux Walmart d’une valeur de 50 $ chacune. L’approche était de s’assurer qu’il n’y ait pas de « craque » dans le système et que nous n’oublions personne. Nous avons mis en place un mécanisme de contrôle et de vérification pour s’assurer qu’une même famille ne soit enregistrée qu’à un seul endroit. »

Une partie des fonds a été utilisée pour l’embauche d’une travailleuse sociale et d’une navigatrice en santé pour les besoins en bien-être et santé mentale. Les clients qui reçoivent la carte-cadeau Walmart reçoivent l’information nécessaire pour communiquer avec ces deux personnes au besoin.

La Croix-Rouge a relancé le programme récemment pour une deuxième phase et le CCFWEK a l’intention de faire la demande pour continuer à appuyer les familles de la communauté de décembre 2020 à mars 2021.

PHOTO – Les employés du Centre communautaire (de gauche à droite) Laure Ruiz, Patricia Dubé, Valerie Hodgins et Didier Marotte