Après des mois d’attente et de frustration par rapport aux délais causés par la pandémie de COVID-19 dont le taux d’infection a atteint un sommet à Windsor-Essex, le projet communautaire du Carrefour francophone est maintenant réalité. Du 21 au 23 décembre, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) et ses partenaires ont emménagé au 720, avenue Ouellette pour un nouveau départ sur un site beaucoup plus vaste et accueillant.

Le Carrefour communautaire francophone, angle Ouellette et Tuscarora

« Durant la période des Fêtes, notre équipe et nos partenaires au Carrefour avons organisé nos bureaux respectifs, le Centre d’orientation pour adolescents et les espaces communautaires pour permettre d’être maintenant fonctionnel, explique le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte. Il reste certains aménagements et rénovations à terminer, mais dans l’ensemble, nous serons prêts à livrer nos services à la communauté au Carrefour dès que les normes de la santé publique le permettront. D’ici là, nos employés travaillent à partir de la maison. »

Pour les employés des organismes locataires, le nouveau site est un changement bénéfique pour tout le monde. « Ce qui me plaît le plus depuis que nous sommes au Carrefour, c’est le plus grand espace et la luminosité des lieux, raconte Laure Ruiz du CCFWEK. Aussi, le fait que nous sommes maintenant réunis avec le Centre pour adolescents. »

« Même si nous n’avons pas tous une fenêtre vers l’extérieur, le fait d’avoir des ouvertures vers les autres bureaux donne une impression de communauté et de collaboration avec les autres organismes francophones », ajoute Céline Marin-Halford de l’ACFO WECK.

La salle de loisirs du Centre des ados

Des teintes de peinture à l’éclairage, des meubles aux espaces partagés, le site est convivial, chaleureux et conçu pour faciliter l’entraide. « Le site est beaucoup plus accueillant par sa taille et le fait que nous soyons tous regroupés ici. La modernisation de certains de nos outils de travail et de communication aideront grandement », conclut M. Marotte.

Le CCFWEK a aussi reçu de bonnes nouvelles récemment. L’organisme est bénéficiaire d’un financement de 17 000 $ de l’AFO pour aider à défrayer ses coûts d’opération durant la crise de COVID-19. Également, le CCFWEK recevra 99 230 $de la Croix-Rouge pour la deuxième phase de son programme de distribution d’EPI (masques, désinfectants, etc.), dont 80 000 $ serviront à remettre des cartes-cadeaux de WalMart d’une valeur de 50 $ chacune aux familles immigrantes éprouvées par la situation économique difficile en période de pandémie. Les familles dont le nombre de personnes est plus élevé recevront plus d’une carte-cadeau.

Cette deuxième phase du programme a débuté à la mi-décembre et se terminera à la fin de février. Lors de la première phase, 1874 personnes avaient bénéficié de ce programme d’aide. Le CCFWEK vise au moins 1600 personnes dans le besoin pour cette deuxième étape qui compte maintenant deux nouveaux partenaires communautaires, soit le Réseau des femmes artisanes Windsor-Essex et la communauté burundaise de Windsor.

PHOTO – Didier Marotte dans son nouveau bureau