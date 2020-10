Les travaux de construction du nouveau Carrefour communautaire francophone de Windsor-Essex sont en cours depuis un certain temps et Le Rempart a visité les lieux le 25 septembre dernier, en compagnie de Valerie Hodgins, gérante des programmes communautaires, et du directeur général du CCFWEK, Didier Marotte.

Cet espace deviendra une salle communautaire.

M. Marotte a expliqué que le projet, qui en est à la phase 1 de développement, avançait plus lentement qu’il espérait. « La pandémie de COVID-19 a causé des ralentissements au niveau des différentes étapes de construction, raconte-t-il, telles que la livraison de matériaux ou certains ingénieurs qui travaillent de la maison et qui sont moins disponibles qu’en temps normal.

« De plus, le propriétaire du bâtiment devait remplacer la toiture ainsi que le système de chauffage et de climatisation au début du printemps mais ces travaux n’ont été complétés qu’à la fin du mois de juin. À l’heure actuelle, nous espérons emménager fin novembre ou début décembre. Au pire, nous pourrons emménager en janvier 2021, ce qui n’est pas un problème pour nous. »

Ces bureaux seront ceux des employés du nouveau Centre d’orientation pour adolescents.

Le coût total des rénovations s’élève à 375 000 $, y compris les frais d’architectes de la firme Passa et associés pour la première phase. Les locaux prévus pour cette première étape de développement du Carrefour communautaire sont déjà entièrement occupés. Les locataires sont le CCFWEK (programmation communautaire, le programme des Travailleurs en établissement dans les écoles, le Centre d’orientation pour adolescents et le programme Arrimage (connexions communautaires), l’ACFO WECK, l’Entité 1, les deux conseils scolaires francophones, et le journal Le Rempart.

Un projet de rénovation de cette envergure amène toujours son lot de surprises et, selon le directeur général du CCFWEK, celui-ci ne fait pas exception. « Nous avons découvert que les égouts étaient bouchés et que le système de gicleurs n’a pas été inspecté depuis 2015. Aussi, les coûts de construction et de matériaux sont un peu plus élevés que la norme à cause de la crise de la COVID-19 mais nous sommes toujours à l’intérieur de notre budget. »

M. Marotte a dévoilé au journal que les membres de son personnel ont été consultés pour choisir les couleurs des murs du futur Carrefour communautaire et avoue que « ce sera très attrayant. Le plancher sera grisâtre en vinyle et les murs seront de couleurs crème, gris verdâtre et gris colombe. Étant donné que nous avons beaucoup de fenêtres, il y aura beaucoup de lumière dans le bâtiment. »

En attendant, le Centre communautaire continue d’offrir ses programmes et services à la communauté à partir de ses bureaux sur le chemin Walker.

PHOTO – Valerie Hodgins a servi de guide lors de la visite.