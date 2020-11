La région de Windsor-Essex, avec sa population active diversifiée et son positionnement stratégique à un poste frontalier important, abrite de nombreux fabricants qui diversifient l’économie régionale, qu’il s’agisse de pièces d’automobiles conventionnelles et novatrices, de nouveaux traitements pharmacologiques ou de solutions agricoles, et bien plus encore. Cependant, la crise de COVID-19 a eu des répercussions sans précédent sur ce secteur clé de l’industrie ontarienne. Le gouvernement du Canada est bien conscient des conséquences économiques de la crise sanitaire et économique sur les entreprises de Windsor-Essex, et s’engage à soutenir ces dernières.

C’est pourquoi Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedDev Ontario, ainsi qu’Irek Kusmierczyk, député de Windsor−Tecumseh, ont annoncé, le 9 novembre dernier, un investissement total de 6,3 millions $ de FedDev Ontario pour soutenir l’accroissement d’échelle et la croissance de quatre grands fabricants de Windsor-Essex : Pancap Pharma Inc, Crop Defenders Ltd, Hawk Plastics Ltd et Whitfield Group.

Les Canadiens ont besoin de bons emplois sur lesquels ils peuvent compter, et cette annonce jouera un rôle clé dans le renforcement du tissu économique de la région en créant 80 emplois locaux de qualité. S’appuyant sur la résilience dont ont fait preuve les propriétaires d’entreprises et les travailleurs de Windsor-Essex, le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir des investissements significatifs et ciblés pour traverser la crise, mais aussi pour que l’économie revienne en force.

Ces investissements du gouvernement permettent également de mobiliser plus de 22,4 millions $ d’investissements supplémentaires à Windsor-Essex, et les entreprises soutenues augmenteront les dépenses liées à la chaîne d’approvisionnement régionale. Cela contribuera à stimuler la croissance dans l’ensemble de la région.

Entreprises appuyées

Pancap Pharma fabrique des produits à base d’enzymes pancréatiques (PEP). Il s’agit d’un traitement contre les insuffisances pancréatiques attribuables à la fibrose kystique, à la pancréatite chronique et à d’autres maladies pancréatiques. Grâce à la contribution remboursable de 3,5 millions $ de FedDev Ontario, Pancap a établi sa nouvelle installation de production de 50 000 pieds carrés à Windsor, intégrant un équipement à la fine pointe et de nouvelles technologies qui réduiront les temps de fabrication de 50 %, soit de 12 à 6 semaines, et permettront à Pancap de tripler sa production annuelle de PEP. Ce projet d’expansion créera 50 nouveaux emplois qualifiés à Windsor.

Crop Defenders conçoit des solutions de lutte antiparasitaire biologiques afin d’aider les producteurs à se défendre contre le puceron, un parasite commun qui fait souvent des ravages dans les serres de légumes. Grâce à une contribution remboursable de 899 000 $ de FedDev Ontario, Crop Defenders pourra agrandir son installation, faire l’acquisition de nouveaux équipements et intensifier ses activités afin de produire en série JERVI, sa solution unique de lutte contre les pucerons, afin de la vendre aux producteurs de cultures en serre. Cet investissement permettra d’offrir la première solution canadienne durable de l’entreprise aux horticulteurs et aux producteurs de cultures en serre du Canada, en plus de créer 10 nouveaux emplois à temps plein à Maidstone.

Hawk Plastics fabrique des composantes en plastique personnalisées, moulées par injection et novatrices destinées principalement au secteur de l’automobile. Grâce à la contribution remboursable de 880 372 $ de FedDev Ontario, Hawk Plastics agrandira son installation de production de 8 000 pieds carrés afin d’accueillir son nouvel équipement de production de pointe et robotisé. En plus d’accroître la productivité et la qualité, ces capacités techniques de pointe permettront à l’entreprise de produire des composantes en plastique plus légères en vue de répondre aux demandes croissances de fournisseurs du secteur de l’automobile des niveaux 1 et 2. Le projet devrait créer 10 nouveaux postes en fabrication et en maintenir 20 à Tecumseh.

Whitfield Group est une source fiable pour les réparations, les modifications techniques, le rechargement et le traitement thermique au laser des outils d’injection plastique, de moulage sous pression et d’emboutissage. Grâce à la contribution remboursable d’un million $ de FedDev Ontario, Whitfield Group fera l’acquisition de nouveaux équipements de production de pointe, y compris des systèmes de soudage et de placage par fil et par laser parmi les plus avancés afin de faire progresser ses capacités en matière de fabrication additive. L’accroissement d’échelle permettra à l’entreprise de créer de nouvelles propriétés intellectuelles et de personnaliser ses systèmes pour qu’ils s’ajustent aux exigences des procédés, ce qui soutiendra ses efforts de diversification vers de nouveaux secteurs. Le projet devrait permettre de maintenir 9 emplois et de créer 10 nouveaux emplois en fabrication à Oldcastle.

« Le secteur de la fabrication est au cœur de beaucoup d’emplois bien rémunérés dans les collectivités à travers le Canada. L’annonce de ce jour est la preuve de l’engagement pris par notre gouvernement d’appuyer nos fabricants durant cette période remplie de défis. Nous savons qu’en investissant dans ces quatre manufacturiers, ils créent des emplois de bonne qualité pour les gens dans la région de Windsor-Essex et appuient l’économie locale. Notre message aux propriétaires d’entreprises et aux travailleurs canadiens est clair : nous appuyons depuis longtemps l’industrie de la fabrication, nous avons été là pour vous en prenant des mesures immédiates durant la crise de la COVID-19, et nous allons continuer de travailler avec vous afin de soutenir de bons emplois et d’aider le secteur canadien de la fabrication à revenir en force », indique Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario).

« Cet investissement de aidera Windsor-Essex à développer davantage son réseau de talents incroyables et d’innovations à la fine pointe dans le secteur de la fabrication. Ces entreprises fabriquent des produits pour un vaste éventail de secteurs, du secteur de l’automobile aux secteurs des sciences de la vie et de l’agroalimentaire, ce qui a pour résultat d’accélérer la diversification de notre économie régionale », ajoute Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh.

« Nous applaudissons FedDev Ontario pour son soutien à l’égard de l’expansion de notre entreprise pharmaceutique au Canada, en particulier à Windsor Même si les médicaments que fabrique Pancap Pharma sont prescrits à l’échelle du pays et ailleurs dans le monde, nous avons choisi Windsor-Essex pour notre expansion en raison de l’existence de sa grappe de secteurs des produits pharmaceutiques, de la nutrition et de l’alimentation, et de son assise manufacturière solide », soutient John Mikhail, président, Pancap Pharma Inc.

Plus d’un emploi sur dix en Ontario se trouve dans le secteur manufacturier. Depuis novembre 2015, FedDev Ontario a investi plus de 485 millions $ afin d’appuyer 299 projets de fabrication dans le Sud de l’Ontario. L’Agence a investi près de 65 millions $ dans 75 projets à Windsor-Essex dont les coûts totaux du projet atteignent plus de 205 millions $.

SOURCE – FedDev Ontario

PHOTO – Irek Kusmierczyk, député de Windsor−Tecumseh