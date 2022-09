Le camp d’été du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), financé par un programme du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a connu un vibrant succès. Les enfants des familles immigrantes âgés de 3 à 12 ans ont participé à toutes sortes d’activités durant six semaines à l’École secondaire de Lamothe-Cadillac.

« Notre but était de continuer à développer un programme qui permettait d’engager les jeunes peu importe leur niveau et créer un milieu riche, engageant et stimulant afin qu’ils s’amusent tout en apprenant, explique la coordonnatrice du camp, Tatiana Ngongo Mutolo. Aussi leur offrir un environnement accueillant où ils se sentent acceptés, soutenus et en sécurité. »

L’équipe de moniteurs était composée de jeunes des niveaux secondaire et postsecondaire qui pouvaient s’exprimer dans la langue des enfants au camp, soit le français, l’anglais, l’arabe et le kirundi.

« Chaque employé a apporté une touche personnelle pour contribuer au bien-être des enfants inscrits au programme », ajoute la coordonnatrice, une diplômée du programme en éducation de l’Université d’Ottawa.

Les jeunes ont aussi bénéficié de la générosité de deux importants commanditaires. Centraide Windsor-Essex a fourni, une fois par semaine, des boîtes pleines de nourriture saine pour leurs familles. Puis à la fin du camp, les enfants ont tous reçu un sac à dos rempli de matériel scolaire pour la rentrée offert par la compagnie Fortis Group.

Ce camp est le premier à offrir un programme pour les enfants de nouveaux arrivants à Windsor-Essex. « Le but de cette initiative est de créer un lien d’appartenance à la culture francophone auprès des jeunes. À la suite de ce programme, nous espérons qu’à la rentrée scolaire, les enfants auront développé la langue française, acquis une certaine confiance en eux-mêmes et noué de nouveaux liens d’amitié qui créent des souvenirs inoubliables », conclut Tatiana Ngongo Mutolo.

Ce camp est une première dans la région et offre un service essentiel pour les familles nouvellement arrivées et avec peu de ressources. Il s’agit d’une occasion d’intégration importante pour la communauté francophone et le Centre communautaire. Un succès digne de mention au sortir de la pandémie de COVID-19.

PHOTO : Les enfants ont sauté de joie après avoir reçu un sac à dos. (Photo : courtoisie du CCFWEK)