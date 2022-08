Le camp d’été bilingue du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent est en cours dans les écoles de Lamothe-Cadillac à Windsor et Saint-Antoine à Tecumseh jusqu’au 26 août. Deux mois d’activités de toutes sortes pour les enfants de 4 à 12 ans.



Brooke Gaudry, une ancienne élève qui a profité des services du camp du CCFWEK lorsqu’elle était plus jeune, est aujourd’hui coordonnatrice à Saint-Antoine avec huit moniteurs et monitrices ainsi qu’une adjointe.



« Notre camp accueille de 8 h à 17 h 30, du lundi au vendredi, entre 30 et 40 enfants par jour, indique Mme Gaudry. Chaque semaine, nous proposons un thème tel que les pharaons, la semaine de l’amitié ou encore la semaine hawaïenne. Les participants n’ont pas le temps de s’ennuyer avec de la danse, de la musique et le fait que nous faisons appel à leurs talents créatifs et à leur imagination. »



Les jeunes ont alors créé des colliers de fleurs hawaïens et, lors d’une des journées éducatives, ils ont fabriqué – à l’aide des moniteurs – des sables mouvants. Les enfants ont éprouvé beaucoup de plaisir avec cela.



« À cause de la COVID-19, nous n’avons pas risqué de sorties à l’extérieur des limites de l’école. Alors nous profitons d’une période récréative à l’extérieur chaque jour pour jouer à la « tague », au « Gaga ball » et on leur montre comment jouer au « kickball » (ou soccer baseball). Chaque vendredi, il y a la projection d’un film familial et nous leur fournissons du maïs soufflé et des rafraîchissements, ajoute la coordonnatrice.



« Nous avons eu également une semaine de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, une semaine où les jeunes ont pu apprendre ou explorer différentes matières et manipuler divers matériaux. Ainsi, nous leur avons fourni des matériaux pour construire une petite maison comme dans le livre Les Trois Petits Cochons pour qu’ils vivent cette expérience. Ils ont aussi créé un petit robot et fabriqué des petits cochons avec du papier. Au cours de la semaine d’art, en août, ils pourront créer une mosaïque et faire des bricolages avec de la peinture. »



Pour la dernière journée du camp, le 26 août, ce sera une journée complète de cinéma et chaque enfant recevra un petit cadeau pour le remercier d’avoir passé l’été avec les moniteurs et monitrices du CCFWEK.