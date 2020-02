Pour une deuxième année consécutive, un atelier de deux jours, organisé par l’ACFO Stormont, Dundas et Glengarry en partenariat avec l’ACFO-WECK, était destiné aux jeunes de 12 à 18 ans des écoles francophones dans les locaux du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent les 13 et 14 février derniers.

L’édition 2020 du Concours LOL – Mort de rire ! est présentée en collaboration avec la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, porteur des Rendez-vous de la Francophonie. L’essentiel de cet atelier vise à développer les talents cachés chez ces adolescents et leur expliquer les principes de base de l’humour. Ils apprennent également comment rédiger des textes qui font rire en ayant recours à la comparaison, à des jeux de mots, voire l’exagération. Les techniques et étapes de préparation d’un numéro ainsi que des procédés humoristiques devant un auditoire font partie de la formation.

« Une blague se construit. Être humoriste, c’est comprendre qu’il y a beaucoup de travail. L’humour c’est drôle, mais c’est aussi sérieux », explique Marie-Line Pitre, la formatrice venue de Montréal. Motivés, les jeunes ont rédigé au terme de la formation un numéro d’environ cinq minutes sur un sujet de leur choix avant de le pratiquer.

Le travail d’écriture est exigeant. C’est pour cette raison qu’avant la date butoir de la compétition, Mme Pitre continue son coaching personnalisé d’une heure par semaine afin que leurs textes soient prêts avant la finale régionale de LOL – Mort de rire qui aura lieu au début avril à Hamilton.

Théo Bonnamant aime faire des blagues et rêve même d’une carrière dans le domaine. « Au début, j’avais du mal à trouver des idées et grâce à la formation, elles viennent beaucoup plus facilement maintenant », admet-il. Il y avait sept participants cette année pour la formation des humoristes en herbe. Il s’agit de Félix Valette, Rafaëlle Lazure, Gaspar Lazure, Théo et Enzo Bonnamant, Elora Halford et Rémi Michel Hopogap.

PHOTO: Les jeunes humoristes accompagnés de la formatrice Marie-Line Pitre