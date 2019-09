L’Association des communautés francophones de l’Ontario (ACFO) pour les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent (WECK) est en mode préparation ces jours-ci pour le début des activités de leur nouvelle programmation. Et septembre sera particulièrement occupé avec deux activités majeures destinées à souligner le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes.

Ce jour là, un tintamarre a été prévu au parc Dieppe vers 10 h 30 où les nombreux participants feront du bruit et marcherons ensuite jusqu’à l’ancien Hôtel de ville de Windsor, sur Charles Clark Square. Les organisateurs attendent au moins 1000 personnes pour le début des cérémonies vers 11 h. « Il y aura dans la partie officielle de l’événement des discours des représentants de l’ACFO, et du maire de Windsor, Drew Dilkens, explique la directrice générale de L’ACFO WECK, Gisèle Dionne. Une dizaine d’élèves des écoles françaises de la région raconteront ce qu’est la francophonie pour eux et nous procéderons à la levée officielle du drapeau franco-ontarien en fredonnant tous en cœur la chanson Mon beau drapeau. »

Toutes les écoles françaises de Windsor ainsi que quelques écoles d’immersion ont été invitées à se joindre aux célébrations, en plus des organismes francophones et francophiles. S’il y a apparence de pluie la veille de l’événement, les organisateurs aviseront tout ce beau monde que l’événement sera alors présenté à l’intérieur d’un édifice dont l’adresse restait à confirmer au moment d’écrire ces lignes.

Toujours le 25 septembre, l’ACFO invite les citoyens et les propriétaires d’édifices de la municipalité à illuminer leurs maisons, écoles, bureaux et entreprises en vert et blanc pour qu’« ensemble, nous fassions briller la francophonie » (thème de toutes les activités de l’ACFO). Pour une deuxième année consécutive, l’Hôtel de ville de Windsor sera illuminé en vert et blanc, et plusieurs autres devraient faire de même. D’ailleurs ceux qui le feront sont invités à envoyer leurs photos par courriel à acfowindsor@gmail.com. Ces photos seront installées sur le site Facebook de l’organisme.

FRENCH PART’EH

Deux jours plus tard, ce sera la grande soirée communautaire FRENCH PART’EH qui sera offert dans un lieu différent cette année. « Nous avons décidé d’accueillir les gens au Mackenzie Hall ce soir là, l’un des plus vieux édifices de Windsor. Nous voulions fêter ailleurs que dans une salle de banquet et compte tenu du caractère historique du bâtiment, nous pensons que cet endroit sera idéal pour souligner la francophonie », ajoute Mme Dionne.

Au programme, trois différents menus pour plaire à tous, soit du poulet rôti, du saumon poêlé ou un repas végétarien. Il y aura une danse animée par un DJ avec de la musique franco-ontarienne, et plusieurs activités développées par des jeunes des écoles secondaires francophones de la région, dont un jeu questionnaire interactif Kahoot sur la francophonie. Plusieurs prix de présence seront tirés, gracieuseté des entreprises partenaires du programme Bonjour/Welcome de l’ACFO WECK.

À noter qu’au cours de cette soirée, l’ACFO WECK dévoilera les noms des gagnants des Prix de reconnaissance offerts par l’organisme à une personne aînée qui s’est démarquée dans la communauté, et à un organisme ou une entreprise qui appui la communauté francophone. Les écoles de la région qui participeront auront également l’opportunité de souligner le travail d’un ou d’une employée. Si vous n’avez pas déjà acheté vos billets, le gala du FRENCH PART’EH aura lieu le vendredi, 27 septembre de 18 h à minuit au Mackenzie Hall (3277, rue Sandwich). Pour plus de renseignements, téléphonez au 519 948-5545.

PHOTO: Le French Part’eh aura lieu au Mackenzie Hall.