Richard Caumartin

L’Association des communautés francophones de l’Ontario pour Windsor-Essex-Chatham-Kent (ACFO WECK) a organisé une activité Canada en fête le 1er juillet au Centre récréatif Atlas Tube de Belle Rivière coordonnée par la municipalité de Lakeshore en partenariat avec l’organisme francophone.

Cette année, le but était de profiter de la visibilité offerte par l’événement anglophone pour socialiser et rencontrer les francophones de la région afin de les informer sur les services offerts en français et les activités proposées par l’ACFO WECK au cours de l’année.

Des kiosques de nourriture et autres services de la municipalité étaient installés près de l’entrée principale du centre communautaire et celui de l’ACFO WECK était le seul à représenter la communauté francophone. Les employés et bénévoles de l’organisme en ont profité pour vendre des petits gâteaux aux couleurs du drapeau canadien et des t-shirts de l’ACFO.

Les visiteurs ont pu rencontrer l’équipe de l’ACFO WECK avec en tête de liste la nouvelle présidente Yasmine Joheir, la vice-présidente Carole Papineau, la présidente sortante Kelsey Santarossa, l’agent des communications Marcellin Mbambu Binoko, la directrice générale Gisèle Dionne et son adjointe, Julia Marentette, qui a d’ailleurs interprété l’hymne national dans les deux langues officielles au début des festivités.

« Nous avons rencontré de nombreux élèves des écoles de langue française de la région qui sont venus nous voir au jeu questionnaire avec leurs parents, raconte Carole Papineau. Ce fut donc une très belle visibilité pour nous dans la communauté de Lakeshore. »

Pour sa part, François Jacques, de Mack Flash Entertainment, a fait des jeux sur le Canada en français à l’aide de téléphones intelligents. Côté musical, Luc Michaud et David Labute, deux membres du groupe Bigg Wiggle de Windsor, ont interprété des chansons du répertoire francophone pendant une heure.

« C’était un franc succès, et bilingue s’il-vous-plaît! Nous avons eu la chance de rencontrer des gens qui ne connaissaient pas l’ACFO et, d’après notre expérience, ce serait certainement un événement à refaire », conclut Mme Papineau.

Photo:

L’équipe de l’ACFO WECK. De gauche à droite : Marcellin Mbambu Binoko, Kelsey Santarossa, Gisèle Dionne, Carole Papineau, Julia Marentette et Yasmine Joheir