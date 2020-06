Des membres du conseil d’administration de l’ACFO WECK et quelques membres de la communauté ont participé, le 17 juin dernier, à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme présentée de façon virtuelle en raison des restrictions causées par la pandémie de la COVID-19.

La réunion était gérée avec l’aide de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), dont le président Carol Jolin coordonnait l’ordre du jour. Après la lecture et l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2019, le président de l’ACFO WECK, François Nono, a présenté les grandes lignes de son rapport.

D’entrée de jeu, il a remercié les participants à cette assemblée et a énuméré les activités proposées au cours de la dernière année. Parmi les nouveaux projets, l’ACFO avait reçu un financement de 7500 $ pour présenter une activité soulignant la Fête du Canada.

Les employées et bénévoles de l’organisme ont également participé au Rendez-Vous Voyageur de septembre 2019, une initiative de la municipalité de LaSalle où l’histoire des Premières Nations et des voyageurs français était mise en évidence. Il a aussi été question des nouveaux ateliers Franco danses, des cours de danse sociale qui ont gagné en popularité depuis le lancement l’an dernier.

Le président a mentionné dans son rapport que le projet de monument francophone à Windsor lancé par l’ACFO en septembre 2015 n’a pas avancé, la Ville de Windsor étant toujours en attente d’une demande de subvention envoyée au gouvernement de l’Ontario. Il a terminé en annonçant que son conseil d’administration entamerait sous peu la planification stratégique de l’organisme pour 2021-2026.

La directrice générale de l’ACFO WECK, Gisèle Dionne, a ajouté dans son compte-rendu la mise en place d’un nouveau site internet, d’une infolettre et d’un compte Instagram qui permettra de cibler les jeunes francophones de la communauté. Elle a également parlé des projets de partenariats effectués au cours des 12 derniers mois, dont les activités du 25 septembre, du Festival du livre de Windsor, du Festival international du film de Windsor et du Bal des présidents du Club Richelieu. Mme Dionne a conclu en énumérant les nombreux comités et tables de concertation auxquels l’ACFO participe pour le développement de divers projets communautaires.

Rapport financier

Lors de la présentation des états financiers, des questions ont été soulevées par rapport à un déficit de plus de 5 500 $ épongé par le fonds de réserve de l’organisme. L’ACFO puise dans ses ressources financières depuis plusieurs années et cette situation inquiète certains membres de la communauté.

« L’ACFO travaille par projet et lorsque nous soumettons une demande de subvention, nous recevons généralement moins que ce que nous avons demandé, explique François Nono. Nous avons fait des calculs et à partir de l’année prochaine, nous devrons faire des efforts pour diminuer les coûts du personnel, de gestion et améliorer nos rapports avec les bailleurs de fonds pour mettre en place un budget de fonctionnement suffisant, et non seulement dépendre des fonds de chaque projet pour survivre et présenter des activités et des services à la communauté. Nous demeurons confiants de rectifier cette situation ensemble dans un avenir rapproché. C’est un des éléments importants qui fera partie de nos discussions lorsque nous entamerons notre planification stratégique. Nous nous baserons aussi sur la planification stratégique de l’AFO pour voir si notre stratégie va dans le même sens. »

La rencontre s’est achevée avec la période d’élection dont seuls les postes du président et de Carole Papineau n’étaient pas en jeu. L’assemblée a élu par acclamation quatre directeurs, soit Hussein Kawas, Yasmine Yoheir, Kelsey Santarossa et Patricia Dubé. Les statuts et règlements exigent qu’il y ait sept membres au sein du conseil d’administration mais le président est confiant que son équipe comblera ce poste bientôt. Il assure qu’au cours de la prochaine année, l’ACFO reverra ses prévisions budgétaires et mettra de l’avant un plan de structuration mieux équilibré pour assurer son avenir.