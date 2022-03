Dans le cadre du Mois de la francophonie, l’ACFO de Windsor-Essex et Chatham-Kent (WECK) invite francophones et francophiles, depuis le début du mois, à une « promenade dans la francophonie ». Deux fois par semaine, les mercredi et vendredi, l’organisme mettra en ligne sur ses réseaux sociaux deux courts-métrages par jour.

« Nous avons décidé de visiter une douzaine de pays de la francophonie au cours du mois de mars en rendant accessible à notre communauté des courts-métrages sur YouTube, explique Michel Brassard, agent de communication pour l’ACFO WECK.

« Nous voulons cibler les élèves de l’élémentaire et du secondaire ainsi que les adultes en choisissant des sujets pertinents à chaque groupe d’âge, par exemple l’intimidation chez les jeunes. Plusieurs de ces présentations cinématographiques démontrent une morale ou une leçon de vie que nous pourrions tous retenir. »

Pour promouvoir le projet et tester son efficacité, les employés de l’ACFO WECK envoient des recommandations sur les médias sociaux de l’organisme. Les commentaires des participants seront par la suite assemblés et comptabilisés pour qu’à la fin du projet, un prix soit offert à l’une des personnes qui aura commenté ce qu’elle a vu.

« Si ça fonctionne bien, nous reprendrons cette initiative de façon mensuelle. L’objectif est de montrer que la francophonie est présente partout dans le monde et que dans ces divers pays, les citoyens vivent certainement des défis semblables aux nôtres », conclut M. Brassard.

L’un de ces films provenant de la France a pour titre L’Or bleu. Ce court-métrage sur le thème de l’eau a été tourné avec des enfants et réalisé dans le cadre de la Coopération décentralisée entre la Commune de Mondonville (France) et les Communes de Kolokolo, Mondon, Moussodougou et Diamon (Burkina Faso). Les projections sur les médias sociaux de l’ACFO WECK ont débuté le 2 mars et se poursuivent tout au long du mois. Suivez les annonces sur facebook.com/ACFOWECK.

PHOTO – Le court-métrage L’Or bleu traite du thème de l’eau.