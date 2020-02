Des membres et dirigeants du Club canadien de Toronto (CCT) étaient de passage au Collège Boréal le 30 janvier dernier pour promouvoir les Prix RelèveON auprès des gens d’affaires et des représentants d’organismes francophones. Conçus par le CCT et organisés en partenariat avec Radio-Canada et la Société Économique de l’Ontario, les Prix RelèveON sont un concours qui vise à reconnaître le talent et la réussite des jeunes personnes d’affaires francophones vivant et travaillant en Ontario.

Les gens d’affaires intéressés ont jusqu’au 14 février 2020 pour poser leur candidature dans l’une des quatre catégories suivantes : jeune professionnel, jeune entrepreneur, jeune cadre ou jeune leader inclusif. En outre, le jury décernera un prix Coup de cœur. Les lauréats des Prix RelèveON bénéficieront d’une couverture médiatique sur les ondes de Radio-Canada (web, radio et télévision), de séances personnalisées de coaching de leadership, d’une valeur au détail de 2 000 $ par lauréat, proposé par des professionnels reconnus de la firme-conseil SPB, ainsi que de sessions de codéveloppement.

De gauche à droite : Richard Kempler (directeur général), Lise Béland (vice-présidente) et Dominic Mailloux (président) représentaient le CCT

« Ce projet est réalisé notamment grâce à l’appui financier reçu du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes du Gouvernement du Québec, en vertu des programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne, confirme le président du CCT, Dominic Mailloux. Tous les finalistes retenus bénéficieront d’une couverture médiatique sur les différents réseaux de Radio-Canada (radio, télévision, web et médias sociaux). »

Tout au long de la période de soumission des candidatures, des membres du comité organisateur des Prix RelèveON planifient des rencontres en région afin de présenter le concours, rencontrer des candidats potentiels, leur donner des conseils pratiques et répondre à leurs questions.

Avant de s’arrêter à Windsor, la tournée Prix RelèveON a passé par Ottawa, Toronto, Kapuskasing, Timmins et Cornwall, Le dernier arrêt s’est effectué à Sudbury le 4 février dernier, au restaurant Au pied du rocher du Collège Boréal. « Nous sommes très heureux d’être parmi vous pour parler des Prix RelèveON et du rayonnement de la force des professionnels francophones de notre province, indique le directeur général du Club canadien de Toronto, Richard Kempler. Nos remerciements vont au ministère des Affaires francophones qui nous soutient via son volet économique du Programme d’aide à la francophonie ontarienne. Mais aussi à nos partenaires le Collège Boréal, le journal Le Rempart et le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent. »

Les noms des finalistes seront connus le 26 mars 2020 et les lauréats seront dévoilés lors du Gala RelèveON qui se déroulera le jeudi 23 avril 2020 dans l’Atrium de Radio-Canada à Toronto.

PHOTO: La rencontre a eu lieu dans la salle Richelieu au Collège Boréal.