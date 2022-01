La restauration d’un million $ de la façade du centre culturel Mackenzie Hall est presque complète, et d’autres améliorations sont prévues dans le cadre de l’engagement de 3 millions $ du conseil municipal de Windsor au cours de la prochaine décennie pour préserver l’édifice patrimonial.

La première phase du projet de restauration de la maçonnerie, évalué à 1 032 244 $, a été lancée en 2021 et a vu l’immeuble historique de la rue Sandwich couvert d’échafaudage pendant plusieurs mois alors que les ouvriers spécialisés ont entrepris la tâche méticuleuse de réparer les pierres endommagées, refaire tous les joints de mortier entre les blocs emblématiques de calcaire et de grès de l’immeuble, et enlever les débris de plantes. Ces travaux ont été entrepris non seulement pour conserver l’intégrité architectural de ce site et son élégance, mais aussi pour le protéger de la détérioration en éloignant l’eau loin de la fondation de l’édifice.

Même si la majorité des travaux de restauration de la maçonnerie prévus dans la phase 1 du plan de réfection ont été complétés en novembre, quelques travaux sont prévus cette année. Il s’agit notamment de peindre toute la boiserie extérieure, restaurer les fenêtres et remplacer le toit plat. Ces travaux devraient débuter durant l’été et ne devraient pas nécessiter un échafaudage complet de l’immeuble, ni déranger la programmation au MacKenzie Hall.

Mackenzie Hall a été bâti en 1855-1856 par Alexander Mackenzie qui est devenu le deuxième premier ministre du Canada en 1873. À l’origine un palais de justice et une prison, Mackenzie Hall est un centre culturel situé dans le quartier historique de Sandwich, offrant des espaces pour le théâtre et les autres arts de la scène, des galeries d’art, des salles de rencontre et une salle de bal à louer pour les événements spéciaux.

« Mackenzie Hall est non seulement l’un des sites patrimoniaux le plus emblématique de Windsor, mais également l’un des plus populaires centres culturels. Notre investissement pour préserver cet important édifice patrimonial assurera qu’il demeure un centre culturel accueillant où les résidents peuvent avoir accès à ses espaces uniques et services divers pour créer des souvenirs mémorables, apprendre de nouvelles compétences et fortifier des liens uniques au cœur du quartier historique de Sandwich », déclare le maire de Windsor, Drew Dilkens.

« Mackenzie Hall est un joyau communautaire au cœur du quartier de Sandwich et ces importants travaux de réfection ne préserve non seulement l’édifice pour la prochaine génération, mais aussi respectent sa conception unique et son patrimoine. Je suis très fier de l’investissement du conseil municipal dans ce projet important », conclut Fabio Costante, conseiller municipal du quartier 2.

PHOTO – La façade du centre culturel Mackenzie Hall