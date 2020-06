« L’Ontario va dans la bonne direction parce que chacun fait sa part. » C’est ce qu’a déclaré le premier ministre Doug Ford au début sa conférence de presse du lundi 22 juin. Ce préambule a mis la table pour une annonce attendue par environ 4,2 millions d’Ontariens : l’entrée en vigueur de la deuxième étape du plan de déconfinement dans la ville de Toronto et la région de Peel.

En effet, les résidents de ce territoire comprenant près du tiers de la population de la province devaient composer avec une propagation plus intensive du coronavirus qui retardait leur passage à la phase 2 du déconfinement. Heureusement, la baisse remarquée du nombre de nouveaux cas au cours des derniers jours a convaincu le gouvernement de lever les restrictions toujours en vigueur. Toronto, Mississauga, Brampton et Caledon ont pu alors profiter, dès le mercredi 24 juin, de cette nouvelle dynamique socioéconomique que connaissait le reste de l’Ontario à une exception près.

Cette exception, c’est la région de Windsor-Essex. Des éclosions chez les travailleurs agricoles venus de l’étranger ont incité le gouvernement à mettre un frein au déconfinement dans cette partie du Sud-Ouest. Flanqué de Christine Elliott, Monte McNaughton et Rod Phillips, respectivement ministres de la Santé, du Travail et des Finances, Doug Ford a d’ailleurs manifesté son impatience quant au manque de coopération de certains agriculteurs qui ne semblent pas prendre au sérieux l’importance du dépistage.

Ces quelques critiques sont néanmoins allées de pair avec plusieurs annonces de mesures d’aide au secteur agroalimentaire.

La phase 2 s’accompagne toujours d’une myriade de règles à respecter mais, au moins, la liste des lieux, commerces et services autorités à rouvrir et à reprendre leurs activités n’est pas décevante. On y trouve les services de soins personnels (barbiers, salons de beauté, spas, etc.), divers services personnels (tels les cordonniers et les vestiaires), les restaurants et bars, les centres commerciaux, les studios de photographie, les services de guides touristiques, les attractions et institutions patrimoniales, les bibliothèques, les centres communautaires, les cinéparcs et autres lieux d’événements en auto, les plages, parcs et terrains de camping, les installations de loisirs aquatiques, de récréation et de plein air.

La reprise des sports d’équipe récréatifs extérieurs, des mariages, des funérailles, des petits événements extérieurs et des productions cinématographiques et télévisuelles est aussi autorisée.

L’expression tant répandue « nouvelle normalité » n’aura décidément pas convaincu les Ontariens d’accepter ce qui est clairement perçu comme une exception qui doit être surmontée au plus vite. Avec la phase 2 du plan de déconfinement qui s’applique désormais à la métropole canadienne et sa banlieue, c’est une étape majeure qui vient d’être franchie pour qu’à terme, la vie quotidienne ne soit plus régentée par les impératifs liés à la COVID-19.

